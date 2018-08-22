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Россия и Казахстан подписали документ о создании ракетного комплекса "Байтерек"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан на "полях" международного военно-технического форума "Армия-2018" закрепили на бумаге условия создания ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре, передал корреспондент "Интерфакса".

Документ подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов.

"Долго обсуждали с казахстанскими коллегами, в чем смысл Байтерека, какая ракета-носитель будет использована. Казахстан принял решение о выделении финансирования на всю наземную инфраструктуру для работы с ракетой "Союз-5", - сказал Рогозин.

По его словам, комплекс будет готов в конце 2022 года и будет адаптирован под пилотируемые полеты.

"Мы исходим из того, что ракета, которую мы создаем, будет адаптирована под пилотируемую программу. Мы обсудили с казахстанской стороной, что будет как коммерческая, так и пилотируемая эксплуатация", - сказал Рогозин.

Между тем, Атамкулов заявил, что подписанное соглашение даст возможность вместе с РФ участвовать в модернизации комплекса Байконур. "Это позволит нам использовать научно-технический потенциал в мирных целях", - сказал он.

"Байтерек" - проект создания принадлежащего Казахстану космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты.

Изначальные договоренности подразумевали строительство Казахстаном стартовой позиции для "Ангары", затем стороны решили использовать ракеты "Зенит" с уже имеющейся на Байконуре инфраструктурой. После того как "Зениты" перестали выпускать (производство на днепропетровском "Южмашзаводе" фактически прекращено), "Байтерек" застопорился.

В 2016 году Казахстан и Россия согласовали новый вариант реализации проекта "Байтерек", который базируется на использовании объектов существующего космического ракетного комплекса (КРК) "Зенит-М" и перспективной российской ракеты-носителя среднего класса, которая будет создана в рамках федеральной космической программы (опытно-конструкторские работы "Феникс").

Предполагалось, что первый пуск с "Байтерека" будет осуществлен в 2025 году, но затем российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый - в 2024 году.

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Теги: РФ, Казахстан, Байтерек

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