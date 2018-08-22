Вице-президент Абхазии подал в отставку

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент Абхазии Виталий Габния сообщил, что уходит в отставку

"Я подаю в отставку с поста вице-президента", - сказал Габния на брифинге в Сухуме, добавив, что "отставка не связана с политическими реалиями, а причиной тому стал частный инцидент".

Габния был вице-президентом Абхазии с 25 сентября 2014 года.

Это третий раз, когда вице-президент Абхазии добровольно складывает полномочия. В соответствии с Конституцией Абхазии вице-президент выполняет отдельные поручения президента республики.