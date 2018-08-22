Во Вьетнаме приговорили к заключению двух граждан США за попытки госпереворота

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама приговорили к тюремному заключению 12 человек, двое из которых граждане США - они признаны виновными в покушении на свержение правительства, сообщает New York Post.

По их данным, после двухдневного судебного разбирательства в городе Хошимине, они были приговорены к тюремным срокам от пяти до 14 лет.

Отмечается, что все они принадлежат к расположенной в американском штате Калифорния организации "Временное Национальное правительство Вьетнама", критикующее социалистический режим страны.

В ходе судебного разбирательства, обвиняемым инкриминировалось создание и распространение 4 тыс. антиправительственных листовок, а также попытки организации демонстраций 30 апреля 2017 года, чтобы отметить так называемый "день объединения".