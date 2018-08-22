Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе в связи с новым учебным годом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе с среду договорилась в Минске о вступлении в силу режима прекращения огня в регионе с 00:01 29 августа, сообщила в среду журналистам помощница полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

По ее словам, привязка к значимым событиям для введения нового перемирия имеет определенную логику. "В данном случае мы рассчитываем, что дети Донбасса смогут учиться в спокойной, мирной обстановке", - отметила Талакина, имея в виду скорое наступление нового учебного года.

Талакина добавила, что как и прежде, для эффективности перемирия важнейшим условием остается принятие сторонами дополнительных мер контроля за режимом прекращения огня, "несоблюдение которых позволяет безнаказанно совершать вооруженным формированиям оставшейся части Украины новые преступления против человечности".