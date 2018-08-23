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Порошенко извинился перед украинцами за то, что вселил в них "завышенные ожидания"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении силовой операции на востоке Украины.

"Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО (антитеррористическая операция - ИФ) будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения", - сказал Порошенко в четверг в Днепре (бывший Днепропетровск) в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Как сообщалось накануне, на церемонии должны установить два рекорда: поднять самый большой флаг над городом, а также повесить его на самый высокий флагшток в стране. Высота флагштока 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров.

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Теги: Петр Порошенко
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