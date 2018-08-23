App Store из-за Крыма удалил приложение российского сервиса аренды жилья

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Магазин американской компании Apple - App Store - удалил приложение сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", который предлагал квартиры в том числе в Крыму, сообщил "Интерфаксу" представитель российской структуры.

"Через App Store шло порядка 10% бронирований. Приложение удалили из магазина. Нам пришло письмо со ссылкой на американское законодательство, где говорится о наложенных санкциях на Крым, поэтому мы понимаем, что такие действия связаны именно с Крымом. В целом, в летний период на Крым у нас приходится порядка 22% бронирований", - сказал собеседник агентства.

Сервис "Суточно.ру" создан в 2011 году, изначально портал работал как сайт объявлений, около года назад стал полноценным сервисом бронирования. Приложение российской компании в App Store запустили в начале 2015 года. По данным сервиса, активных пользователей там было около 100 тысяч.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. США и страны ЕС называют действия РФ аннексией, ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.