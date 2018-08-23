Индонезия собралась купить у России легкие танки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Индонезия планирует купить у России легкие танки "Спрут", сообщил в четверг исполнительный директор ОАО "Курганмашзавод" Петр Тюков.

"Мы на выставке представили несколько образцов техники, которая имеет как раз очень высокий экспортный потенциал. Это наш танк "Спрут", который и может быть десантируемым, и плавает. У него очень хорошая вооруженность", - сказал Тюков в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2018".

"Наш броневичок очень хороший получился, очень удачный, на который уже с индонезийцами в ближайшее время "Рособоронэкспорт" заключит контракт и он получит реализацию как экспортный товар", - сказал Тюков про "Спрут".

В России самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" стоит на вооружении Воздушно-десантных войск. "Спрут" называют "истребителем танков" и легким плавающим танком. В России разработана модернизированная версия "Спрута", которая готовится к госиспытаниям.

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что Россия выводит на мировой оружейный рынок экспортную версию "Спрута",

"Спрут-СДМ1" - единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. "Рособоронэкспорт" ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к "Спруту-СДМ1" уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", - сообщил 16 августа генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.