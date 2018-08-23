В ЮАР задержали российское судно с "опасным грузом" на борту

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полиция южноафриканского Порт-Элизабет задержала российское судно, на борту которого перевозились взрывчатые вещества и нелегальное вооружение, оно следовало в порт нигерийского Лагоса, сообщает в четверг южноафриканский ресурс News 24 со ссылкой на данные Национального портового управления Transnet (TNPA).

"TNPA подтверждает, что судно Lada было арестовано (полицией - ИФ) и поставлено на якорь в порту Нгкура. Мы уведомлены о том, что на борту судна находится опасный груз", - говорится в заявлении управляющего порта Танди Лебакенга.

Согласно информации TNPA, судно вышло из мадагаскарского порта в Тулиаре. Полиция продолжает его обыск.