Госдеп заявил об отсутствии планов встречи Помпео с Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не запланирована в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, намеченного на следующую неделю, заявила в четверг на брифинге представитель госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы не ожидаем, что встреча с Ким Чен Ыном состоится, она не является частью поездки (Помпео в КНДР - ИФ)", - сказала Нойерт журналистам.

По ее словам, этот визит состоится в рамках процесса нормализации отношений сторон.

Ранее в четверг сообщалось, что госсекретарь США Майка Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с Помпео в КНДР поедет новый спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган.