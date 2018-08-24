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В Австралии избран новый премьер-министр

Разногласия бывшего премьера с министром внутренних дел привели к остановке работы нижней палаты парламента страны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Новым главой Либеральной партии и, соответственно, премьер-министром Австралии избран правительственный казначей Скотт Моррисон, сообщили местные СМИ. Он победил на выборах, прошедших в парламентской фракции партии, набрав 45 голосов, обойдя своего основного соперника бывшего министра внутренних дел Питера Даттона, за которого проголосовали 40 участников собрания фракции.

На пост премьера претендовала также глава МИД Джулия Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования.

Как сообщалось ранее, причиной переизбрания теперь уже бывшего премьера Малькольма Тернбулла стали его разногласия с Даттоном, которые привели к остановке работы нижней палаты парламента страны.

Накануне голосования Тернбулл заявил, что уйдет из политики, если на собрании партии будет проведено голосование по новой кандидатуре главы партии

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Теги: Австралия

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