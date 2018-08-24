Facebook объяснил проблемы с публикацией постов системной ошибкой

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Причиной сбоя Facebook, из-за которого невозможно было сделать публикацию, стала ошибка в автоматизированных системах соцсети, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Facebook в России.

"Вчера в наших автоматизированных системах произошла ошибка. Это привело к тому, что некоторые посты были неверно помечены как спам", - говорится в сообщении, поступившем на запрос агентства.

"Мы нашли решение для устранения данной ошибки и приносим свои глубокие извинения всем тем, кого затронули последствия сбоя", - добавили в российском представительстве компании.

24 августа сразу несколько интернет-изданий сообщили о проблемах с публикацией материалов в Facebook. Речь идет об Insider, "Медиазоне", проектах "Арзамас" и "Роскомсвобода". Так, при попытке разметить пост с гиперссылкой на какой-либо материал Facebook сразу же удалял его. По данным СМИ, с аналогичными проблемами сталкиваются англоязычные, немецкие и украинские издания.