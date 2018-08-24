Членам ЦИК Афганистана из-за протестов пришлось собраться на дому

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сторонники кандидатов, которые не получили допуск Центральной избирательной комиссии на выборы в нижнюю палату парламента Афганистана, блокируют здание ЦИК в Кабуле и избиркомы в ряде городов страны, сообщают в пятницу афганские СМИ.

Члены ЦИК Афганистана вынуждены проводить официальные встречи в доме председателя комиссии Абдулбади Сайяда, сообщил журналистам представитель ЦИК Саид Хафиз Хашими.

"Даже план избирательных бюллетеней утвержден в доме Сайяда, оттуда же в офис миссии ООН для печати направляются бюллетени для голосования", - сообщил представитель афганского Центризбиркома.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов пообещали восстановить доступ в офисы избиркомов к концу недели.

Вместе с тем, закрытие офисов ЦИК поставило под сомнение соблюдение графика предстоящих выборов в парламент Афганистана и уездные советы, которые должны состояться 20 октября, отмечается в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 апреля 2019 года.