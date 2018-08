Procter & Gamble решила сделать сокращения LOL и WTF своими торговыми марками

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, подала заявку на регистрацию торговых марок, копирующих популярные акронимы интернет-сленга, пишет The New York Post.

Заявка, поданная еще в апреле, включает в себя сокращения LOL (laughing out loud, "очень смешно"), WTF (what the fuck, "какого черта"), FML (fuck my life, "к черту мою жизнь") и NBD (no big deal, "ничего особенного"). Компания планирует использовать эти аббревиатуры на жидком мыле, средствах для мытья посуды и освежителях воздуха.

В последнее время P&G старается привлечь молодую аудиторию, покупательская способность которой стремительно растет. Однако пока это не очень получается: реклама кондиционера для белья Downy с использованием молодежного сленга стала объектом шуток среди интернет-пользователей как пример неудачной попытки рекламщиков сделать бренд "модным".