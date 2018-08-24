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В США прошла церемония воссоздания 2-го флота для слежения за активностью РФ в Атлантике

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На военно-морской базе Норфолк прошла церемония воссоздания 2-го оперативного флота ВМС США, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Наш контроль над морем, наше демонстрирование силы - два ключевых элемента нашей национальной безопасности - оспариваются возрождающимися силами, а именно Россией и Китаем", - заявил на церемонии адмирал Кристофер Грэйди, возглавляющий Командование сил флота США.

Флот будет действовать у восточного побережья США и в северной акватории Атлантического океана. Пока неизвестно, сколько кораблей и персонала войдет в состав возрожденного флота.

Газета Stars and Stripes отмечает, что воссоздание флота происходит "в рамках мер по отслеживанию возросшей активности России на севере Атлантического океана".

По данным газеты, воссозданный флот станет "урезанной версией" расформированного при экс-президенте США Бараке Обаме 2-го флота.

Командование воссозданным флотом принял вице-адмирал Эндрю Льюис.

Церемония проводилась на борту авианосца USS George H.W. Bush.

Второй оперативный флот ВМС США был расформирован 20 сентября 2011 года после 65 лет работы. В мае 2018 года было объявлено о воссоздании флота. Тогда СМИ писали, что воссоздание флота связано с растущей напряженностью со стороны России. Сообщалось, что в штаб флота войдут 250 человек.

Сформирован 2-ой флот был после Второй мировой войны. В зону ответственности флота входили восточное побережье США и северная часть Атлантического океана.

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