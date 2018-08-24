Трамп отменил визит Помпео в КНДР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - написал Трамп в твиттере.

В то же время Трамп заявил, что он хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", - написал Трамп.

В серии твитов, опубликованных в пятницу, Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР.

"Кроме того, из-за нашей более жесткой позиции по торговле с Китаем, я не считаю, что они (Китай - ИФ) помогают в процессе денуклеаризации так, как они делали это раньше (несмотря на действующие санкции ООН)", - написал Трамп.

Помпео, подчеркнул Трамп, "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".

Накануне сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с Помпео в КНДР должен был отправиться спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган, о назначении которого объявил Помпео. Этот визит в Северную Корею должен был стать четвертым для Помпео.

В госдепартаменте США, комментируя предстоящий визит Помпео в КНДР, в четверг заявляли, что госсекретарь США не планирует встречаться с Ким Чен Ыном, а встреча должна была проводиться в рамках процесса нормализации отношений.

В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.