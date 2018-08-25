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ООН призвала расследовать авиаудар коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Организация объединенных наций (ООН) призывает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией прекратить авиаудары по Йемену, в результате которых гибнет гражданское население, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, необходимо провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств авиаудара, который в минувший четверг привел к гибели 26 человек.

Авиаудар был нанесен самолетами коалиции в районе Эд-Дурайхими в йеменской провинции Ходейда и привел к гибели 22 детей и четырех женщин. В результате еще одного авиаудара в том же районе в четверг погибли четверо детей.

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Теги: Йемен, Саудовская Аравия
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