РСТ заявил об отсутствии иностранных туристов в разбившемся в Болгарии автобусе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В автобусе, который разбился в субботу в горах недалеко от Софии, по предварительным данным, находились болгарские туристы, которые ехали на экскурсию в монастырь, сообщила порталу "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Болгарские коллеги сообщили, что это была экскурсионная поездка для местных жителей. В автобусе находились в основном женщины, которые ехали смотреть монастырь. Точной информации пока нет, но очень маловероятно, что там были русские и вообще иностранцы", - сообщила она.

Туристический автобус в субботу столкнулся с автомобилем, перевернулся и упал с дороги в Искырском ущелье в горах. 15 человек погибли.

По словам Тюриной, пострадали 27 пассажиров. Среди них есть те, кто находятся в критическом состоянии, так что число жертв может возрасти.