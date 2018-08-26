Поиски пропавших в Японском море северокорейских моряков не дали результатов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасательное судно "Ирбис" продолжает поиски четырех человек с северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в Японском море в 100 км от Владивостока.

"Всю ночь поиск продолжало спасательное судно "Ирбис", однако найти людей пока не удалось. Поисково-спасательная операция продолжается. Оповещены все суда, находящиеся в этом районе", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Он добавил, что погода в районе операции улучшилась, волнение моря - 2-2,5 метра, ветер - 10-15 м/c, идет морось.

Как сообщалось, в субботу северокорейское рыболовное судно потерпело бедствие в Японском море. Из шести находившихся на борту людей спасены двое, их эвакуировал мимо проходящий лайнер. Поиски еще четверых мужчин продолжаются. Спасатели с воздуха обнаружили обломки судна.