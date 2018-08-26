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МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протеста

В центре Кишинева проходит несколько митингов, их участники мешают друг другу

МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протеста
В Кишиневе. Архивное фото
Фото: ТАСС, Вадим Денисов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - МВД Молдавии возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков в ходе акции протеста в воскресенье, сообщил журналистам начальник Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората полиции (ГИП) Григорий Мога.

По его словам, полиция заблаговременно получило информацию о готовящихся провокациях в ходе протестов, поэтому возбудило уголовное дело. По данному делу уже есть подозреваемые.

"Также выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия", - заявил Мога.

Он сообщил также, что накануне в полицию были приглашены главные организаторы протеста, которых проинформировали о деятельности полиции и об ответственности, которая на них лежит.

Главный специалист Центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол отметил, что было принято решение на все время акции протеста прекратить движение транспорта по улицам, прилегающим к центральной площади Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акций протеста в центре Кишинева мешают друг другу в проведении массовых манифестаций. Так, представители партии Шора пришли на площадь, чтобы сорвать акцию протеста правой оппозиции.

Кто против кого

Несколько тысяч сторонников бизнесмена Илана Шора (супруга эстрадной исполнительницы Жасмин - ИФ) бурно приветствовали лидера партии, в то время как собирающиеся сторонники Движения национального сопротивления освистывали его.

В то же время собравшиеся на проезжей части площади сторонники правой оппозиции скандировали "Воры!", "Долой Шора!". Они напомнили, что Шор уже осужден на 7,5 года и является главным фигурантом дела о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

К своим сторонникам обратилась лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Они призвала проявить терпимость, не поддаваться на провокации и не вступать в столкновения со сторонниками Шора. Майя Санду призвала дождаться, чтобы освободили площадь, а уже затем начать акцию протеста. Между двумя большими группами протестующих был выстроен плотный кордон из полицейских при полном снаряжении.

Сторонники правой оппозиции скандировали "Долой мафию!", после чего направились к памятнику Штефану чел Маре, чтобы перенести акцию протеста в сквер, прилегающий к центральной площади Кишинева. Они скандируют "Мы - народ!", "Мы не уступим!", "Плахотнюка - в тюрьму!", "Долой правительство!".

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Теги: Молдавия
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