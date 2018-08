Полиция сообщила о гибели предполагаемого стрелка в Джексонвилле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе во время киберспортивных соревнований во Флориде мертв, сообщил офис шерифа американского города Джексонвилла. Неизвестно, действовал ли он в одиночку. Полицейские продолжают искать вероятных подозреваемых.

"Один подозреваемый мертв на месте происшествия, но пока неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Его поиски продолжаются", - отмечается в сообщении.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Офис шерифа просит посетителей торгово-развлекательного центра, где произошла стрельба, укрыться в безопасных местах и ждать отряд спецназа, который работает на месте происшествия.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don"t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Ранее ряд местных СМИ сообщал, что речь может идти как минимум о четырех погибших и о более десятке раненых. Местная полиция рекомендует не приближаться к району. Нападавший пока не задержан.

Неизвестный открыл огонь во время соревнований по видеоиграм, которые проходили в баре под названием GLHF Game Bar. Трагедия произошла во время трансляции мероприятия на онлайн-платформе Twitch.