Ущерб от летних наводнений в Китае оценили почти в $4 млрд

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней ($3,8 млрд), сообщила китайская англоязычная газета China Daily.

Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней ($1,45 млрд), говорится в сообщении.

Власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками. Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.

Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.