В Колумбии не смогли провести референдум по борьбе с коррупцией из-за низкой явки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прошедший в Колумбии референдум по борьбе с коррупцией среди чиновников не набрал достаточного числа голосов, чтобы его признали состоявшимся, передает в понедельник "Би-би-си".

Чтобы референдум, прошедший в воскресенье, признали действительным, голоса на нем должны были отдать минимум 12,1 млн человек, то есть треть от 36,4 млн человек, имеющих право голосовать.

В итоге же, по данным агентства EFE, в референдуме приняли участие лишь около 11,6 млн человек.

В то же время более 99% пришедших на референдум отдали свои голоса в пользу мер по ужесточению борьбы с коррупцией.

Среди предложенных на референдуме мер фигурировали снижение зарплат членов конгресса Колумбии, запрет на альтернативные виды заключения (например, домашний арест) для коррупционеров, а также мера, обязывающая избранных должностных лиц публиковать свои налоговые декларации.

Политикам, вероятно, придется принять во внимание тот факт, что подавляющее большинство тех, кто голосовал, поддержал эти меры, отмечает "Би-би-си".