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Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерства обороны Ирана и Сирии подписали соглашение по военному и техническому сотрудничеству, сообщает в понедельник агентство Tasnim.

Документ был подписан в Дамаске во время визита министра обороны Ирана Амира Хатами в Сирию. Перед этим иранский министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.

"Сирия переходит от фазы кризиса к фазе реконструкции, а подписанное соглашение будет определять зоны присутствия, содействия и сотрудничества между Тегераном и Дамаском", - приводит слова Хатами агентство "Мехр".

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Теги: Иран, Сирия
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