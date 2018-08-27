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Минобороны Таджикистана опроверг нанесение авиаударов по территории Афганистана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Таджикская авиация не наносила удар по территории Афганистана, заявил изданию "Азия-Плюс" источник в Министерстве обороны Таджикистана.

"Информация о якобы нанесении авиаудара со стороны Таджикистана по территории Афганистана не соответствует действительности. Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение", - сказал собеседник издания.

Между тем власти северо-восточной афганской провинции Тахар утверждают, что два военных вертолета с территории Таджикистана нанесли удары в уезде Даргад, в результате чего было убито шесть боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России), еще двое ранены.

Ранее в понедельник на сайте агентства Reuters сообщалось со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками.

В министерстве обороны России заявили, что российские военные самолеты никаких боевых задач в районе границы Таджикистана и Афганистана не выполняли.

Инцидент на границе

Ранее начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил "Интерфаксу", что пограничники проводят на границе с Афганистаном операцию по ликвидации вторгшейся на территорию страны группы вооруженных афганцев.

По его данным, днем в минувшее воскресенье в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони" неизвестная вооруженная группа афганцев численностью 10-12 человек незаконно пересекла государственную границу и вторглась на территорию республики на расстояние 50-100 метров. Боевики обстреляли из автоматов и гранатометов автомашину, в которой находились трое граждан Таджикистана - сотрудников лесхоза. Двое из них погибли, третьему удалось сбежать.

Он отметил, что в пограничном отряде "Хамадони" объявлена "тревога", в настоящее время идет операция по обнаружению и ликвидации неизвестной афганской вооруженной группы.

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Теги: Таджикистан, Афганистан

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