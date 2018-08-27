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Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, а власти страны не допустят федерализации страны.

"Украина - унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств", - написал Порошенко в твиттере в понедельник.

При этом президент напомнил о внедряемой на Украине программе децентрализации, благодаря которой местные громады получают "огромные права" и сокращается "расстояние между человеком и властью".

Ранее лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что "единственным лекарством" от распада Украины является федерализация государственного устройства. К сожалению, сказал политик, "в настоящее время все складывается противоположным образом".

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Теги: Украина, Петр Порошенко
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