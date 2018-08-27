В Германии по подозрению в убийстве задержали сирийца и иракца

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В прокуратуре немецкого города Хемниц (федеральная земля Саксония) сообщили о задержании 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца по подозрению в убийстве гражданина Германии, подтвердили "Интерфаксу" в местной прокуратуре.

35-летний мужчина был убит во время драки в ночь на воскресенье, предположительно его зарезали. Мотив преступления пока не установлен. Судья в течение дня решит судьбу задержанных - оставлять ли их в СИЗО или отпустить на свободу.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее осудил преступление. "Тому, что можно было наблюдать в Хемнице и что можно было наблюдать на видео, нет места в нашем правовом государстве", - заявил он журналистам в Берлине.

Убийство спровоцировало волну протестов. Как сообщает издание Die Welt, в воскресенье на улицы города вышли сотни "представителей правых кругов". Не исключены новые акции протеста.