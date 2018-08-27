Помпео обвинил Иран в злоупотреблении судом ООН на фоне иска против США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирана, направившие в Международный суд ООН (ICJ) иск против США в связи с восстановлением американских санкций, используют суд в корыстных целях, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Иск Ирана в ICJ - это попытка вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов предпринимать законные действия, включая восстановление санкций, которые необходимы для защиты нашей национальной безопасности. Процесс судебного разбирательства, начатый Ираном, это злоупотребление судом", - отмечается в документе.

При этом Помпео пообещал защищать интересы США в суде, и "продолжать работать с нашими союзниками, чтобы противостоять дестабилизирующей активности иранского режима в регионе, блокировать финансирование (Ираном - ИФ) терроризма и уделять внимание распространению Ираном баллистических ракет и его усовершенствованных систем вооружения, которые угрожают международной безопасности и стабильности".

Госсекретарь напомнил, что, по мнению Вашингтона, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не мог гарантировать безопасность США со стороны Ирана, поэтому президент США Дональд Трамп принял решение выйти из СВПД.

Ранее сообщалось, что судьи Международного суда ООН в понедельник приступили к рассмотрению иска Ирана к США о восстановлении американских санкций в отношении Тегерана. "Сегодня рассматривается дело, в рамках которого будут изучены возможные нарушения Соединенными Штатами соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года", который я в дальнейшем буду именовать как "Договор", - заявил в начале заседания вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные США, нарушают этот правовой принцип. По мнению экспертов, результат слушаний сложно предсказать.

О выходе Соединенных Штатов из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана Трамп объявил 8 мая. Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа. Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября.