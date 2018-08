Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Британский рок-музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", его карточка помещена в раздел "Чистилище", сообщили местные СМИ.

Музыканту вменяют в вину антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации "аннексии Крыма РФ" .

Ранее в интервью российским "Известиям" Уотерс заявил, что "существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на Севастополь".

"Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия (относительно присоединения Крыма - ИФ)", - сказал музыкант.

В конце августа в рамках мирового турне экс-лидер Pink Floyd выступит в Москве и Петербурге с программой "Us + Them". В рамках шоу музыкант исполнит лучшие хиты с классических альбомов Pink Floyd : "The Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here", а также песни со своего недавнего альбома "Is This the Life We Really Want?".

Шоу в Москве станет заключительной частью европейского концертного тура, которое отсылает к песне "Us and Them" ("Мы и они") с альбома "The Dark Side of the Moon". Всего Уотерс во время европейского тура посетит 23 страны, Украина в их число не входит.

Ранее один из основателей Pink Floyd уже приезжал в Москву: в 2006 году он выступал на Красной площади с программой "In The Flesh", а в 2011 - сыграл программу "The Wall".