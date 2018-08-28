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Папа римский не приедет на съезд лидеров мировых религий в Астану

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск не приедет на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане 10-11 октября, сообщил "Интерфаксу" министр общественного развития республики Дархан Калетаев.

"Нет, его не будет. Будет его представитель", - сказал Калетаев, отвечая на вопрос об участии папы Римского в предстоящем съезде.

Вместе с тем он подчеркнул, что в числе участников мероприятия ожидаются государственные деятели ряда стран. "Есть серьезные фигуры (в числе делегатов - ИФ). Президент Сербии ожидается, вице-президент Индонезии. Очень много религиозных лидеров", - добавил он.

Ранее спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал госсекретарю Ватикана приглашение президента Нурсултана Назарбаева папе римскому Франциску, чтобы тот принял участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Нынешний съезд будет посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир".

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Теги: Папа римский Франциск, Астана
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