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Минфин пообещал не ограничивать расчеты наличными в ближайшие два года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минфин не планирует в ближайшие два года принимать меры по ограничению расчетов наличными деньгами, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

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"Пока мы эти вопросы отложили, чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении. Пока никаких предложений в этой части ни в текущем, ни в следующем году реализовываться не будет", - заявил он. Идея ограничить сумму оплаты наличными возникла еще в 2013 году. Минфин тогда подготовил законопроект, который так и не был согласован ведомствами.

В марте 2014 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что все разногласия по законопроекту устранить так и не удалось. Одной из проблем был вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов. Другой спорный аспект - обеспечение контроля за исполнением новых требований. Минфин полагал, что этот контроль должна осуществлять Федеральная налоговая служба.

В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 тыс. рублей, а в дальнейшем снизить ее до 300 тыс. рублей. Также Минфин настаивал на введении ограничений по расчетам наличными в отношении всех транзакций, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ.

Ранее, в конце января, Силуанов вновь заявил о необходимости подумать о сокращении расчетов наличными. Он отметил, что "во многих странах, в том числе Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами". "Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", - подчеркнул министр.

Теги: Антон Силуанов, Россия, Сочи 2017
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