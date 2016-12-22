Yota отменит безлимитный интернет для новых абонентов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Скартел" (оператор Yota) с 25 января меняет подход к ценообразованию мобильных услуг для новых клиентов: вместо предлагавшегося ранее безлимитного доступа в интернет оператор вводит пакетирование интернет-трафика. По словам гендиректора Yota Владимира Добрынина, при этом снизится стоимость тарифов, они будут сопоставимы с предложениями "большой четвёрки". Точные параметры и стоимость новых тарифных планов глава Yota не назвал.

По данным компании, 85% абонентов используют не более 5 Гб трафика в месяц. "Это соответствует среднерыночным предложениям конкурентов в пакетных тарифах. Сейчас Yota продает безлимитный интернет по более высоким ценам. Теперь мы снижаем тарифы и продаём пакетные предложения. Потребление у абонентов не будет ограничено, но они не будут переплачивать наценку за неиспользованный безлимит", - сказал Добрынин журналистам.

В настоящее время стоимость мобильных услуг для абонентов Yota зависит от количества минут. Минимальный пакет услуг в зависимости от региона включает безлимитный интернет и 100 минут голосовой связи, максимальный - интернет и 6 тыс. минут. Абонент также может отдельно оплатить дополнительные минуты и безлимитные sms.

С января Yota также предложит абонентам опцию "Безлимитные мобильные приложения" - это пакет востребованных мобильных приложений, на первом этапе - социальных сетей и мессенджеров. Трафик в этих предложениях при подключении опции будет безлимитным. В будущем набор приложений планируется менять в зависимости от потребностей абонентов.

Опция, по мнению В.Добрынина, будет способствовать переходу текущей абонентской базы на пакетированный интернет-трафик. В настоящее время 80% трафика Yota приходится на 10-15 наиболее популярных приложений. Цель нововведений Yota - кратное увеличение абонентской базы, в том числе за счёт новой аудитории. Ранее компания была нацелена на привлечение "новаторов и трендсеттеров" - пользователей смартфонов с высоким data-потреблением. Доля таких абонентов в базе Yota составляет более 50%, отмечает Добрынин.

Оператор с конца прошлого года не раскрывает количество своих абонентов. По итогам III квартала 2015 года Yota обслуживала 1,5 млн пользователей sim-карт. Компания продает свои контракты в 81 регионе РФ, при этом сеть оператора действует по всей стране.