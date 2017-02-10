"Вымпелком" начал отказываться от тарифов с безлимитным интернетом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" с 10 февраля обновило линейку пакетных тарифов, говорится в сообщении оператора. В частности, в российских регионах больше не будет постоплатных тарифов, а в Московском регионе постоплатные предложения получат ограниченные пакеты трафика вместо безлимитного интернета. Эти изменения затронут новых абонентов оператора.

Теперь у "Вымпелкома" два тарифных плана с безлимитным интернетом - "Можно все", который действует и в Москве, и в регионах, и отдельный региональный. Эти предложения - предоплатные и самые дорогие в линейке оператора.

На постоплатных предложениях в Москве теперь действуют пакеты интернет-трафика - 10 Гб, 14 Гб, 20 Гб и 30 Гб. Оплатить услуги по этим тарифам можно в конце месяца или в течение 20 дней с момента получения счета. Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева также отметила, что на обновленной постоплатной линейке на 10% больше голосовых минут и sms и в два раза больше интернет-трафика, чем на предоплатной.

Постоплатные тарифы в Москве с безлимитным интернетом появились у "Вымпелкома" в марте 2016 года, предложение изначально было акционным, но продлевалось несколько раз. В конце прошлого года глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен говорил, что компания планирует отказаться от предложений с безлимитным интернетом. Таким образом, оператор намерен перейти к "датацентричной" модели ценообразования, основанной на стоимости единицы переданных данных, а не на стоимости минуты голосового общения. У абонентов с высоким уровнем интернет-потребления необходимо воспитать привычку платить тем больше, чем больше они расходуют трафика, считает глава "Вымпелкома".

По словам Айбашевой, постоплатные предложения с безлимитным интернетом были доступны около года и нашли своих абонентов, для которых наполнение пакетов с февраля не изменится. Она не уточнила, как в Москве и регионах распределяются доли предоплатных и постоплатных абонентов.

Первым оператором, который отказался предоставлять безлимитный интернет в пакетных предложениях, стала Yota (принадлежит "Мегафону" ). Изменения вступили в силу с января и затронули также только новых абонентов оператора.