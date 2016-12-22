Итоги 2016 года: АПК в идеальном штиле

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский аграрный сектор годами пребывал в состоянии "идеального шторма" разной степени силы, и если погода иногда ослабляла хватку и позволяла получить неплохой урожай, то звание "черной дыры" для бюджетных денег оставалось у АПК всегда. В последние годы шторм сменился штилем, возможно, не идеальным, но около того.

На фоне противостояния с Западом, выразившемся в принятии ответных санкций, отрасль стала официальной витриной импортозамещения; урожай и, соответственно, экспорт бьют рекорды. Пока АПК успешно пользуется милостями от природы и геополитики, правда, кредит доверия к отрасли не настолько велик, чтобы быть спокойным относительно ее будущего, ведь ни искусственные ограничения конкуренции, ни хорошая погода не вечны. Вышедшее, было, из аграрного употребления слово "рекорды" в уходящем году чаще всего использовалось по отношению к зерну. Получен рекордный в постсоветской истории урожай - 118 млн тонн зерна. Больше было собрано только в 1978 году - 127 млн тонн. Причем производство зерна было рентабельно во всех регионах.

В 2015 году сбор зерна составил 104,8 млн тонн. Рекорд поставлен и в сборе сахарной свеклы (51,9 млн тонн, по оценке экспертов) и кукурузы (14,5 млн тонн). Рекордным стал экспорт сельхозпродукции и продовольствия, прежде всего, зерна. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) он составил 33,9 млн тонн. Но, судя по прогнозам Минсельхоза и экспертов, в этом сельхозгоду (июль 2016-июнь 2017 гг.) он не устоит и достигнет, как минимум, 35 млн тонн.

Исторический рекорд ожидается и в производстве свекловичного сахара - 5,8 млн тонн против 5,19 млн тонн в прошлом году. Такого количества сахара из собственного сырья Россия не производила никогда за более чем 200-летнюю историю свекловичного сахароварения.

Паспорт отрасли

Что представляет собой отрасль? По предварительным данным прошедшей в этом году Всероссийской сельхозпереписи, в РФ действует 36,4 тыс. сельхозпредприятий. В 2006 году их было 59,2 тысячи. В частности, по итогам сельхозпереписи-2016 насчитывается 15,2 тыс. сельхозорганизаций (кроме микропредприятий) и 17 тыс. микропредприятий, а также 4,1 тыс. подсобных сельхозпредприятий. В 2006 году было 27,8 тыс. крупных и средних сельхозорганизаций, 20,4 тыс. малых и 11 тыс. подсобных. Эти данные приведены с учетом действующего законодательства об отнесении хозяйствующих субъектов к малому и среднему предпринимательству в 2006 и 2016 годах.

Число фермерских хозяйств за десятилетие сократилось до 136,6 тыс. с 253,1 тыс. по итогам сельхозпереписи 2006 года.

По данным Росстата, общая площадь земли на одну сельхозорганизацию в 2016 году сократилась до 6 018 га с 6 930,1 га в 2006 году, на одно фермерское хозяйство - увеличилась до 268,9 га со 102,6 га соответственно.

Индивидуальных предпринимателей стало больше - 38 тыс. против 32 тыс. в 2006 году. Число личных подсобных хозяйств граждан сократилось до 18,2 млн с 22,8 млн по итогам переписи 2006 года, садоводческих объединений - до 67,2 тыс. с 73,3 тыс., огороднических - до 3 тыс. с 5,5 тыс. соответственно.

Зерно: слагаемые рекорда

Зерновой рекорд нынешнего года имеет несколько слагаемых. Главным из них все аналитики зернового рынка называют озимые. Несмотря на то, что осенью 2015 года площадь под ними немного сократилась, сохранность оказалась выше - посевы погибли не более чем на 2-2,5% площадей (среднегодовой показатель составляет в пределах 7%). Основной помощник - погода. Как заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, озимые в конце прошлого - начале этого года развивались в "шоколадных условиях".

В результате их площадь стала больше, чем в прошлом году. К тому же урожайность озимого зерна, как правило, на 10 ц/га выше, чем ярового. Выше стала и общая урожайность, которая в этом году достигла 26 ц/га. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, если бы сегодня площади под зерновыми были как в рекордном 1978 году (78 млн га), а не нынешние 47 млн га, то с такой урожайностью можно было бы собрать более 200 млн тонн зерна.

Останется ли этот рубеж фантастическим - зависит, в том числе, от того, как будут возвращаться в севооборот ранее заброшенные земли. Все утраченные земли, правда, не вернуть, признает Ткачев, но 10-12 млн га - можно. По крайней мере получение 130-150 млн тонн в ближайшие 10-15 лет вполне реально, говорилось на втором Всемирном зерновом форуме. Но не только погода помогала в этом году аграриям. В числе других слагаемых высокого урожая директор по продажам продукции растениеводства агрохолдинга "Кубань" Владимир Загребельный называет то, что сельхозпроизводители, ориентируясь на высокие цены на зерно в прошлом году, расширили площади посевов, прежде всего, под пшеницей.

Кроме того, он обращает внимание на рост культуры производства и укрепление технологической базы отрасли. В то же время Загребельный считает, что урожай зерна уже и в этом году мог бы быть выше полученного, если бы ряд регионов не столкнулся с непогодой в период уборки, вредителями и сорняками. "Они добавили хлопот аграриям и потребовали дополнительных затрат на борьбу с ними", - сказал он.

Председатель совета директоров компании "Глобал Рус Трейд" Анна Нестерова считает, что с учетом благоприятных погодных условий получение высокого урожая было предсказуемым. Но его "существенным слагаемым" она называет то, что "отрасль активно поддерживается государством". Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, власти и в 2017 году сохранят поддержку АПК на уровне предыдущего года - 220 млрд рублей. "Село трогать не дам", - пообещал премьер Дмитрий Медведев в ходе поездки в Краснодарский край в августе.

Что касается более высоких рубежей по сбору зерна, то, по мнению ряда экспертов, они пока не в полной мере отображают ситуацию в отрасли и во многом зависят от перспектив ее развития. Одним из слабых мест зернового комплекса они считают его инфраструктуру. По мнению Злочевского, аграрии в этом году столкнутся с проблемой дефицита современных мощностей для хранения зерна. Значительная часть его будет размещена в приспособленных помещениях, что может негативно отразиться на качестве, которое, кстати, в этом году несколько ниже прошлогоднего.

"Ключевой проблемой является недостаток терминалов для хранения зерна, - соглашается Анна Нестерова. - В мировой практике считается нормальным, если мощности для хранения зерна на 20-30% больше урожая". По данным Злочевского, в настоящее время имеющиеся в стране емкости рассчитаны на хранение 120 млн тонн зерна, но только 40% из них отвечают современным требованиям.

"Так что высокий урожай, который негде хранить в нормальных условиях - это реальная проблема. Она влияет не только на качество зерна, но и на его цену, доходы производителей", - подчеркнула Нестерова. В ноябре этого года Минсельхоз заявил о том, что потребность в инвестициях на развитие инфраструктуры зернового рынка страны оценивается в 270 млрд руб. - на введение элеваторных мощностей на 130 млн тонн зерна и мощностей по перевалке порядка 53 млн тонн.

По мнению Нестеровой, одним из "узких" мест является недостаток зерновых терминалов, которые ориентированы на поставки зерна на рынки Азии.

Загребельный из агрохолдинга "Кубань", в свою очередь, сетует на проблемы логистики. "Основной вопрос, который не решается годами - это логистика, - сказал он. - Ежегодно растут тарифы на перевозку зерна, причем с опережением инфляции, цены на зерно значительно разнятся по регионам в зависимости от близости к портам". "Одна из основных задач в том, чтобы зерно из Зауралья могло конкурировать с южным зерном. Пока этого не будет, проблемы зернового комплекса будут тормозить его развитие", - сказал он.

Продовольственное эмбарго: продолжение следует

Рост сельского хозяйства в пределах 3% на фоне проседания показателей в других отраслях, увеличение производства в тех секторах продовольственного рынка, которые раньше были в сильной зависимости от импорта, добавили легитимности продлению продовольственного эмбарго, которое действует с 7 августа 2014 года против стран, поддержавших антироссийские санкции. Впрочем, отменять их и так никто не собирался. Причем в этом году ответные меры были продлены не на год, как в 2015 году, а сразу до конца 2017 года.

Правда, бенефициары запрета хотят уверенности не только в завтрашнем, но и в послезавтрашнем дне, и раз за разом просят чиновников ни в коем случае не отменять контрсанкции. "Окно возможностей", которое появилось у российских аграриев с введением продэмбарго, по-прежнему остается открытым. И, как не раз заявлял министр Ткачев, потребуется еще 5-7 лет, чтобы аграрии смогли полностью обеспечить страну основными продуктами питания собственного производства.

По оценке Минсельхоза, за время действия продэмбарго импорт сельхозпродукции в РФ сократился втрое - с $60 млрд до $20 млрд. Доля отечественного продовольствия в рознице достигла 80-90%. Как считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова, с точки зрения импортозамещения российское продэмбарго оказалось успешным. "Снижение импорта произошло, главным образом, за счет резкого сокращения поставок мяса, в том числе мяса птицы. В результате в РФ производство мяса птицы увеличилось на 3,2%, что превышает средние темпы роста в мировой экономике - 1,1%", - заявила она.

В этом году в стране впервые заговорили о перепроизводстве мяса птицы и свинины и необходимости наращивания их экспорта. Настоящий прорыв произошел в тепличном хозяйстве. По прогнозу Минсельхоза, производство тепличных овощей в 2016 году увеличится на 25%, будет введено 185 га теплиц. В ближайшие пять лет планируется построить 400 теплиц общей площадью 2 тыс. га.

Строительством тепличных комплексов площадью 113 га занимаются "Технологии тепличного роста" Сергея Адоньева и Сергея Рукина. Мощность теплиц составит 88 тыс. тонн. Компания "Гринхаус" (принадлежит сыну Романа Абрамовича Аркадию и совладелице группы "Продо" Ирине Панченко) планирует построить тепличный комбинат мощностью 95 тыс. тонн овощей в год на участке более 100 га. Самым крупным тепличным комплексом - на 144 га - владеет агрокомбинат "Южный" (принадлежит АФК "Система"). Свой тепличный комплекс площадью 80 га есть у крупнейшего российского ритейлера "Магнит".

Планировала свой тепличный проект стоимостью 20 млрд рублей и ГК "Русагро", но осенью заморозила его, объяснив это недостаточностью господдержки. Однако, как считает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, отказ от этого проекта означает, что инвесторы начинают переоценивать возможности тепличного бизнеса, поскольку рынок тепличных овощей, прежде всего огурцов, приближается к высокому насыщению

Экспорт: плюс мясо

В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) по экспорту пшеницы РФ обогнала таких лидеров мирового рынка, как США и Канада. Помогли девальвация рубля и благоприятная мировая конъюнктура. В этом году речь идет о том, чтобы превысить и показатель всех вместе взятых стран ЕС. Минсельхоз оценивает экспортные возможности в 35 млн тонн, прогнозы экспертов зернового рынка превышают 40 млн тонн.

Но особенностью текущего сезона эксперты называют то, что большая часть "лишнего" зерна будет отправлена на экспорт во второй половине сельхозгода (январь-июнь 2017 года). Раньше основные поставки приходились на первую половину года. Причиной сдвига экспортных потоков стала экспортная пошлина на пшеницу, которая действовала в РФ с февраля 2015 года. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Пошлина мешала экспортерам заключать контракты на длительное время, и они были вынуждены ограничиваться краткосрочными договорами. В результате экспорт в начале сезона, несмотря на высокие сборы зерна, серьезно затормозился, и лишь к концу ноября его месячные темпы вышли на прошлогодние показатели.

По данным Минсельхоза, если 10 лет назад доля России в мировой торговле зерном составляла менее 1%, то в настоящее время выросла до 10%. Уходящий год стал прорывным не только для экспорта российской пшеницы, которая теперь поставляется в более чем 100 стран мира. На мировой рынок вышли и крупные производители мяса, которые смогли прорвать многолетнюю блокаду.

Например, география поставок продукции "Мираторга" включает ОАЭ, Египет, Сербию и ряд других стран. Получено право на экспорт мясной продукции в Иран и Японию. Крупный производитель мяса индейки "Дамате" начал поставки в Сербию, Египет, ОАЭ и получил право на экспорт в ЕС. Группа "Черкизово" осваивает рынки Африки - поставки мяса птицы начались в Анголу, Египет и Танзанию. Компания "Ратимир" из Приморья может экспортировать свою продукцию в Японию. Наиболее перспективным рынком российские компании считают рынок Китая. Однако поставки мясной продукции из РФ на него пока заблокированы.

По прогнозу Ткачева, к 2020 году Россия может довести экспорт мяса до 1 млн тонн. За 9 месяцев этого года за рубеж было поставлено более 150 тыс. тонн, что на 60% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспортные планы агрокомплекса страны получили реальную поддержку в виде разработанного Минсельхозом приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК", паспорт которого утвержден 30 ноября 2016 года на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Бюджет проекта на 2017-2020 годы составляет 2 млрд 408,45 млн рублей, в том числе 728,43 млн рублей - в 2017 году, 622,38 млн рублей - в 2018 году, 565,66 млн рублей - в 2019 году, 491,99 млн рублей - в 2020 году. Все финансирование будет идти из федерального бюджета. В результате экспорт продукции АПК в 2018 году может увеличиться до $19 млрд, в 2020 году - до $21,4 млрд. В 2015 году экспорт продукции АПК составил $16 млрд.

Между тем, эти планы может поставить под вопрос распространение в РФ опасных болезней животных, в частности африканской чумы свиней. "Если не улучшить эпизоотическую ситуацию в стране, то про экспорт мяса можно забыть, - считает президент "Мираторга" Виктор Линник. - Это касается и свиноводства, в котором "полыхает" африканская чума свиней, и производства крупного рогатого скота в связи с недавней вспышкой ящура".

"Поэтому прежде, чем говорить о технических барьерах, которые выставляют потенциальные импортеры на пути российской продукции, важно понять, что у нас, действительно, много внутренних проблем, объективно мешающих экспорту. И именно их надо решать в первую очередь", - подчеркнул Линник. Вторым условием для развития экспорта агропродукции глава "Мираторга" назвал сохранение механизмов господдержки отрасли, которые доказали свою эффективность. "Задача экспортеров, в том числе и нашей компании - быть конкурентоспособными и обеспечивать стабильное качество по конкурентной цене, иначе мы не продадим ни килограмма, - заявил Линник. - Чтобы добиться этого, надо контролировать приемлемую себестоимость, для чего очень важно сохранение господдержки".

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что "в контексте развития экспорта необходимо отдать должное и Минсельхозу, который даже в таких трудных условиях настойчиво отстаивает приоритет экспорта как одного из драйверов развития отрасли".

Однако, добавляет он, это желание пока отстает от возможностей министерства, которое не имеет опыта систематического и глубокого анализа экспортных рынков, профессиональной экспертизы в разных секторах международного трейдинга и во многих случаях не может реализовать свой потенциал из-за недостаточного взаимодействия с другими ведомствами.

В создании условий для продвижения российской агропродукции на зарубежные рынки эксперты высоко оценивают роль Россельхознадзора. Но вместе с тем отмечают и то, что сдерживает его работу. "Эта федеральная служба является, пожалуй, самым активным и действенным агентом по открытию и продвижению российской сельхозпродукции на внешние рынки. Однако ее потенциал сдерживается целым рядом системных проблем, требующих решения на уровне не только правительства, но и законодательства", - считает Давлеев.

По его словам, у службы недостаточно статусных полномочий, которые бы позволяли ей оперативно и качественно решать многие задачи. Штат сотрудников Россельхознадзора, занимающихся экспортными вопросами, крайне ограничен. У службы до сих пор недостаточно средств для таких простых задач как перевод нормативной документации стран-импортеров.

"Разгуляй" без активов, "Агрокомплекс" - под "Парусом"

Среди основных корпоративных новостей завершающегося года - уход с аграрного поля некогда крупного его игрока, агрохолдинга "Разгуляй", который с 2008 года пытался выбраться из финансовых проблем, и завершение конфликта вокруг ведущего производителя мяса индейки "Евродон". ГК "Русагро", купившая в конце прошлого года у ВЭБа 19,97% акций и долг "Разгуляя" на 13,9 млрд рублей, выставила активы холдинга на продажу. Акционеры одобрили продажу долей в 49 компаниях. Минимальная стоимость отчуждаемых активов была на уровне 6,7 млрд рублей.

К августу практически все они были проданы. От сделок "Русагро", по словам гендиректора группы Максима Басова, выручила 15 млрд рублей. Причем сама компания купила три сахарных завода "Разгуляя", завод по переработке гречихи и сельхозземли. Кроме того, интерес к активам холдинга проявили "Агрокомплекс им. И.Н.Ткачева", "Доминант", концерн "Покровский" и другие. В настоящее время "Разгуляй" проходит стадию банкротства.

В начале года возник конфликт в агрохолдинге "Евродон", одного их ведущих производителей индейки. Компания А1 (инвестиционное подразделение "Альфа-групп") в начале февраля купила 40% производителя индейки у офшора Brimstone Investments Ltd и практически сразу же подала иск в суд на "Евродон" и гендиректора компании Вадима Ванеева. Она требовала признать недействительными сделку ООО "Евродон-Юг" (строит комплекс по переработке мяса индейки в Ростовской области) с Внешэкономбанком по привлечению кредита на 17 млрд рублей, а также кредитную сделку "Донстара" (выращивание утки) с Россельхозбанком на 7 млрд рублей, так как считала, что кредиты были выданы с нарушениями.

Эксперты не исключали, что это могло привести к смене собственника компании (45% принадлежит Ванееву). Однако противостояние продлилось менее трех недель. В конце февраля А1 сообщила, что продала свою долю в "Евродоне" структурам ВЭБа. "После изменения структуры собственников "Евродона" структура ВЭБа проявила интерес к проекту в качестве акционера и инициировала переговоры с А1", - говорилось в ее пресс-релизе. Сумма сделки не раскрывалась. Затем суд прекратил производство по искам Brimstone Investments.

В уходящем году ряд ведущих агрохолдингов существенно увеличил свои земельные банки. Так, холдинг "Степь", принадлежащий АФК "Система", в ноябре закрыл сделку по покупке трех хозяйств с общей площадью земель в 66 тыс. га. В результате земельный банк "Системы" вырос до 313 тыс. га. "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", связанный с семьей главы Минсельхоза, в этом году тоже укрепил свои позиции в качестве одного из крупных землевладельцев. Последней его сделкой в этом году стала покупка компании "Парус Агро Групп", владеющей 102 тыс. га пахотных земель. По данным на апрель, агрокомплекс владел 456 тыс. га земель.

На российском агрорынке появились и новые зарубежные инвесторы. Крупный вьетнамский производитель молочных продуктов TH Group планирует построить в Московской области животноводческий комплекс и завод по переработке молока. Общая стоимость проекта оценивается в $2,7 млрд.

В ноябре при участии РФПИ было объявлено о трех крупных сделках с привлечением иностранного фонда. Консорциум инвесторов во главе с РФПИ и фондом правительства Абу-Даби Mubadala Development Company инвестируют около $9 млрд в агрохолдинг "АФГ "Националь" для увеличения объемов производства, расширения земельного банка и инфраструктуры. Также РФПИ, Mubadala и другие партнеры планируют направить около 10 млрд рублей в ГК "Эфко". Фонд заявил и о том, что договорился с тайской агропромышленной компанией Charoen Pokphand Group о ключевых параметрах проекта по строительству молочного комплекса в Рязанской области стоимостью $1 млрд.

2017 год: победная поступь замедлится

Несмотря на победы этого года, у экспертов есть опасения по поводу условий, которые будут определять работу отрасли в 2017 году. Одно из основных из них связано с ростом курса рубля и резким снижением потребительского спроса, а также с готовящимися нововведениями в механизмах господдержки отрасли.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост производства в сельском хозяйстве в следующем году сменится падением, потом вновь возобновится, но уже более скромными темпами. В 2016 году Минэкономразвития ожидает роста в отрасли на 3,2% (Минсельхоз - на 3%), однако на фоне высокой базы в 2017 года произойдет снижение - оно составит 0,6%. В 2018 году прогнозируется рост на 1,5%, а в 2019 году - на 1,7%.

Как отметила Мильчакова из "Альпари", настораживает тот факт, что темпы роста объемов производства в сельском хозяйстве, несмотря на продэмбарго и импортозамещение, ниже тех, что были тогда, когда российским аграриям приходилось работать в условиях жесткой конкуренции с импортным продовольствием. "Даже в кризисном 2008 году сельское хозяйство выросло почти на 11%, в 2013 году рост составлял почти 6%", - напомнила она. По ее словам, более активному притоку частных инвестиций в сельское хозяйство во многом мешают "избыточно высокие процентные ставки по кредитам".

В 2017 году Минсельхоз планирует исправить это положение, заменив действующую систему льготного кредитования на новую. При ней аграрии будут получать кредиты под уже субсидированную ставку, размер которой не должен превышать 5%. Субсидии же из федерального бюджета будут напрямую поступать банкам для возмещения недополученных доходов. Действующая же система предусматривает, что аграрии получают кредиты по полной ставке, а субсидии приходят лишь через некоторое время.

Еще одним нововведением станет консолидация субсидий: существующие ныне 54 субсидии будут консолидированы в 7, регионам будет предоставлено право самим определять основные направления господдержки. Однако нововведения вызывают опасения у экспертов. Как заявил Злочевский, то, что 54 субсидии "схлопнули" до 7, означает, что "Федерация отказалась от целого комплекса стратегических решений". "В частности, по развитию инфраструктуры аграрного рынка, - сказал он. - Понятно же, что ни один регион по собственному желанию не будет развивать федеральную инфраструктуру".

Кроме того, отметил он, федеральные деньги будут поступать в регионы только при условии регионального софинансирования, уровень которого может вырасти в 7-9 раз против нынешних 3-5%. "Регионы не получат денег, а это значит, что построенным комплексам будет кирдык, причем очень быстро. И этот каток тихим сапом движется на всю отрасль", - сетует он. Объединение субсидий тревожит и агростраховщиков, которые не исключают, что субсидии на агрострахование могут быть "размыты" в общем потоке. Они считают необходимым выделить субсидии на агрострахование в отдельный вид господдержки или придать им статус защищенной статьи.

В Россельхозбанке опасаются, что объединение субсидий может привести к потере "отраслевых факторов поддержки отрасли". Как считает управляющий агробизнеса "БазЭла", председатель совета директоров агрохолдинга "Кубань" Андрей Олейник, "победную поступь" российского АПК в 2017 году также замедлят усиление конкуренции с производителями из стран СНГ, высокий износ основных фондов, задержка в выплате субсидий и, естественно, снижающийся потребительский спрос.

Свое слово скажут и распространение африканской чумы свиней (АЧС) и участившиеся случаи других опасных болезней животных, в частности, ящура. "Они ударят не столько по крупных агрохолдингам, сколько по мелким крестьянским и личным подсобным хозяйствам граждан", - прогнозирует Олейник. По оценке Минсельхоза, ущерб от АЧС к концу ноября этого года достиг 1,5 млрд рублей.

По словам Олейника, стратегическое развитие отрасли возможно при принятии мер, направленных на стимулирование обновления парка техники и оборудования в АПК, снятие ограничений на трансфер технологий, снижение себестоимости производства, сокращение издержек. Но в 2017 году определяющими факторами в работе отрасли по-прежнему будут продовольственное эмбарго, нестабильность отечественной валюты, зависимость экономики от цен на нефть, считают эксперты.