Итоги 2016 года: Таможня и казна

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нынешний год ознаменовался самыми масштабными реформами российских таможенных органов за более чем десятилетие. Причем все это происходило на фоне продолжающегося снижения доходов бюджета, администрируемых таможенными органами.

Еще в начале года Федеральная таможенная служба ушла "под крыло" Минфина и начала интегрироваться с налоговой. Потом последовала громкая отставка казавшегося непотопляемым Андрея Бельянинова, в биографии которого была не только детская роль в популярном кинофильме, но и более весомые строчки - служба в ГДР в 1980-х годах, а затем совместная работа с Сергеем Чемезовым в "Рособоронэкспорте".

Вместе с "революционными" шагами предпринимался и ряд системных, а также точечных мер - как в первом полугодии, при Бельянинове, так и после, когда руководить таможней начал его преемник Владимир Булавин, в прошлом также чекист. Главный вопрос: удастся ли восстановить перечисления в казну таможенных пошлин, которые традиционно составляли порядка половины доходов бюджета? С величины в более чем 7 трлн руб. по итогам 2014 г. в текущем году они, скорее всего, снизятся до гораздо более скромных 4,4 трлн руб.

Интеграция ФНС и ФТС

Интеграция ФТС и Федеральной налоговой службы под началом Минфина позволит снизить число экономических нарушений, говорил Бельянинов в конце января. "Мне представляется, что интеграция наших информационных систем, прежде всего, позволит делать сквозной анализ, сквозную проверку от момента, допустим, прихода импортных товаров в Россию до продажи всего этого уже в розницу", - заявил он.

Чиновник отмечал, что существует разрыв между моментами, когда товар получил таможенную очистку и когда он попал в оптовые и розничные сети. В результате, по словам Бельянинова, "ломаются инвойсы через фирмы-однодневки, идет изменение стоимости, идет изменение страны происхождения". Сквозной контроль, по его мнению, мог бы позволить избежать многочисленных нарушений.

За несколько дней до этого сайт Кремля сообщил, что ФТС и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка переданы в ведение Минфина. До сих пор оба ведомства подчинялись правительству напрямую. Помимо двух новых подотчетных органов власти, в ведении Минфина уже были ФНС и Федеральное казначейство.

Бизнес во гневе

Ближе к весне пошли и конкретные действия, которые не могли не обеспокоить бизнес. ФТС, которая всегда жаловалась на трудности, но никогда не разочаровывала власти в выполнении задачи по ежегодным поступлениям средств в бюджет, зачастую просто "закручивая гайки", взялась за решение задачи новыми методами.

В середине февраля ведомство разослало телетайпограмму начальникам таможен, а схожий с ней по содержанию приказ 16 февраля подписал Бельянинов. Формально эти документы не вносили никаких изменений в регулирование, но при этом существенно меняли фактическую ситуацию на таможне. В приказе давался ряд поручений, направленных на повышение эффективности таможенного контроля, недопущение нарушений установленного порядка при принятии решений о таможенной стоимости ввозимых товаров, обеспечение единообразного подхода при осуществлении таможенного контроля, а также усиление персональной ответственности.

"Трудно представить, как таможенные органы после недавних кадровых сокращений смогут анализировать каждую таможенную декларацию с ценой ниже установленной для ввоза в РФ, ведь таких деклараций - огромное количество. Это явно приведет к огромной череде направлений в функциональные отделы таможен, в которых и так на сегодняшний день решения принимаются долго", - говорил тогда "Интерфаксу" сотрудник компании - федерального таможенного представителя.

"Из опыта можно спрогнозировать, что без внесения на расчетные счета таможен обеспечения, покрывающего разницу в платежах, выпуск товаров в свободное обращение производиться не будет. Далеко не все импортеры смогут себе позволить замораживать огромные суммы на счетах таможен на длительные сроки", - говорил собеседник агентства. Недовольство тех, кто зарабатывает на таможенных операциях, можно объяснить прямым личным интересом, но вскоре проблема была поставлена уже на самом высоком уровне.

"Сейчас сказывается очень интересная ситуация, по которой мы - четыре союза (РСПП, ТПП, "Опора" и "Деловая Россия" - ИФ) - собираемся писать письмо президенту", - заявил владелец "Северстали" Алексей Мордашов, выступая в апреле на общественном совете Федеральной таможенной службы.

"Ситуация, которая связана с массовыми жалобами участников ВЭД на резкое обострение ситуации, связанное с тем, что таможня стала подвергать сомнению таможенную стоимость всех товаров, которые пресекают границу", - сказал бизнесмен.

Однако глава ФТС рапортовал, что эффект от мер по усилению контроля за таможенной стоимостью ввозимых товаров к маю уже превысил 30 млрд руб. "Сейчас говорят, что мы своим единым подходом по всей стране нанесли ущерб какому-то сегменту бизнеса. Давайте посмотрим, кто больше всех жаловался. Жалуются, как правило, больше всех те, к кому больше всех вопросов в этой части", - говорил Бельянинов в интервью "Интерфаксу" и "Коммерсанту". Ввозимые такими участниками ВЭД товары, по мнению прежнего руководителя ФТС, хотя и трудно назвать контрабандой в чистом виде, но речь идет о "пограничной ситуации".

В июне в ведомстве и вовсе заявили, что напряженность по поводу ужесточения контроля за таможенной стоимостью спала. "Мы встречаемся (с бизнесом - ИФ) постоянно по этому поводу, напряженность упала. Наши коллеги по внешнеэкономической деятельности увидели, что ничего такого сверх правового поля мы не требуем. Понимают, что нужно заботиться о наполнении бюджета, что было продиктовано нашим приказом", - сказал Бельянинов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Два представления

Глава ФТС, применяя "карательные" меры на таможне, мог не слишком опасаться нервной реакции крупного бизнеса и его жалоб президенту: Бельянинов сам довольно давно хотел уйти из ФТС и заняться среднеазиатской проблематикой (например, на посту главы ЕАБР). Однако кадровые решения такого уровня - всегда целая цепочка перестановок, замыкать которую можно долго. Но вопрос решился внезапно и быстро.

В конце июля стало известно о том, что сотрудники Следственного комитета провели обыски у главы ФТС и двух его заместителей. Обыски проходили в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного против гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко, сообщал тогда официальный представитель СКР.

"В ходе проведенных обысков у Бельянинова изъято 9,5 млн рублей, $390 тыс. и 350 тыс. евро. Кроме этого, изъяты ювелирные изделия", - сообщил позже источник агентства в правоохранительных органах. Он отметил, что в ходе расследования будут проверяться источники получения этих средств. Глава ФТС, по словам собеседника "Интерфакса", объяснил наличие крупных сумм личными накоплениями. Следственные действия сопровождались демонстрацией фото с места событий, что было сразу воспринято как "черная метка" - раз уж такое показали публике, значит, фигуранта ничего хорошего не ждет.

Однако Кремль на следующий день сообщил, что глава ФТС ни в чем не обвиняется и находится в статусе свидетеля по делу о контрабанде элитного алкоголя. Еще сутки спустя премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Бельянинова от должности с нейтральной формулировкой "по его просьбе". Впоследствии высокопоставленные чиновники говорили, что "шоу" вокруг обысков у Бельянинова состоялось без необходимых в подобных случаях благословлений, и что эта ситуация стала предметом "серьезного разговора".

Одновременно премьер назначил на должность главы ФТС Владимира Булавина, который перед этим указом президента Владимира Путина был освобожден от должности полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. И отставка, и назначение прошли в торжественной обстановке: изгоем Андрей Бельянинов себя явно не чувствовал. Вице-премьер Аркадий Дворкович выразил ему благодарность от лица президента и правительства "за сложную работу во главе ФТС". Оба они приняли участие в представлении коллективу ФТС нового руководителя.

Продолжение укрепления вертикали Минфина

Для непосвященных поначалу особых изменений в работе таможни после смены руководства не проявлялось - разве что спустя два месяца после назначения Булавина распоряжением правительства был отправлен в отставку первый замглавы ФТС Владимир Малинин. При этом заместители руководителя таможенного ведомства Руслан Давыдов и Андрей Струков, у которых наряду с Бельяниновым проходили обыски в июле, свои должности сохранили. Кроме того, осталась на посту и замглавы службы Татьяна Голендеева.

Раз в квартал журналистов начали приглашать на открытые коллегии ФТС. На одной из них - в октябре - Владимир Булавин заявил, что видит резервы по сбору таможенных платежей в бюджет в совершенствовании ведомственной системы управления рисками (СУР).

Применение новых таможенных технологий подразумевает существенную модернизацию СУР, констатировал глава российской таможни. "Одно из центральных мест в выборе объектов контроля в соответствии с реализованными ФТС алгоритмами занимает категорирование. Субъектно ориентированный подход позволяет дифференцированно применять меры по минимизации рисков участников ВЭД", - подчеркнул Булавин.

В ближайшее время таможня планирует перейти на трехуровневую модель категорирования, подразумевающую высокий, средний и низкий уровни риска. Это, по мнению Булавина, позволит точнее выбирать объекты контроля и повысить его результативность.

"В ФТС уже сегодня есть понимание приоритетных направлений развития службы в тесном взаимодействии с другими подведомственными министерству финансов органами исполнительной власти. В течение ближайших месяцев, как уже докладывалось на совещании у министра финансов, мы планируем с министерством финансов, коллегами, бизнесом, общественными организациями конкретизировать это понимание в едином документе - комплексной программе развития таможенной службы РФ", - заключил глава таможенного ведомства.

"Нам нужно делать единую систему управления рисками. Собственно, это тоже не новая тема, и в целом ряде стран существуют единые подходы, единая система управления рисками для таможенной и для налоговой службы", - отметил, в свою очередь, министр финансов Антон Силуанов, также присутствовавший на коллегии. Это повысит эффективность работы ведомств и упростит бизнес добросовестных налогоплательщиков, считает он. Кроме того, министр призвал ФТС ускорить либерализацию взаимодействия с бизнесом, что может как увеличить доходную часть бюджета, так и улучшить бизнес-климат.

Также Силуанов в ходе выступления на коллегии таможенной службы коснулся вопроса создания механизма полной прослеживаемости товаров на территории РФ. Он напомнил о решении Евразийского межправительственного совета, предусматривающем с 1 февраля 2018 года пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, а в течение 2018 года - эксплуатацию системы на постоянной основе, исходя из результатов пилотного проекта.

Силуанов отметил важность усиления координации между таможенной и налоговой службами, особенно в части проведения совместных постконтрольных мероприятий, обмена данными по налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности, учета данных в системах управления рисками.

А доходы бюджета все падают

Несмотря на рапорты о выполнении старых и наметках новых инициатив, в конце октября стало известно о снижении плана по перечислениям в бюджет для ФТС в 2016 году с 4,73 до 4,36 трлн руб. Ровно через месяц Булавин заявил, что таможня "идет в графике 100%-ного выполнения прогнозного плана". Выступая на очередной - на этот раз финальной в текущем году - коллегии ведомства, он подчеркнул, что впервые за последние годы доходы от импорта товаров превысили доходы от экспорта энергоносителей. Доля импортных платежей достигла 53% в общей сумме доходов, администрируемых таможенной службой.

"Таможенных пошлин и налогов, взимаемых при ввозе товаров, собрано более 2 трлн руб., что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода 2015 года", - отметил глава ФТС.

В конце декабря он заявил, что "на сегодняшний день в доходную часть бюджета перечислено 4 трлн 238 млрд рублей, это более 97% контрольного задания, которое мы имеем от Минфина". Тем не менее, план по сборам средств в бюджет на 2016 год на 11 с лишним процентов меньше фактических сборов прошлого года, составивших порядка 4,92 трлн руб. В свою очередь, за рекордный 2014 год, пока экономический кризис еще не разгорелся в полную силу, таможней было перечислено в бюджет 7,1 трлн рублей.