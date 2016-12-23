Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новый акционер "Роснефти" - консорциум Glencore и QIA - перечислил деньги за покупку 19,5% российской компании

"Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме, уже перечислены", - заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

"Иностранцы уже перечислили свою часть - 700 с лишним млрд. В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" 1,1 трлн руб. примерно", - уточнил он.

Пакет акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" приобрел паритетный консорциум суверенного фонда Катара и сырьевого трейдера Glencore. Они заплатили 692,4 млрд рублей (около 10,2 млрд евро, большую часть этой суммы дали банки во главе с консультантом "Роснефтегаза", итальянским Banca Intesa Sanpaolo).