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Еврозона возобновит переговоры с Грецией по снижению долговой нагрузки

Если Греция выполнит оговоренную программу по оздоровлению экономики, переговоры начнутся в январе

Еврозона возобновит переговоры с Грецией по снижению долговой нагрузки
Алексис Ципрас
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Еврозона, получив заверения от Афин в приверженности согласованной ранее экономической программе, выразила в субботу готовность возобновить в январе переговоры о первых шагах по снижению долговой нагрузки Греции

"Рад сообщить, что мы сняли преграды в отношении процедуры принятия решений по краткосрочным мерам в отношении долга", - говорится в заявлении главы Еврогруппы, объединяющей министров финансов еврозоны, Йеруна Дейсселблума.

Министр финансов Греции Эуклид Цакалотос в своем письме в Еврокомиссию подтвердил готовность Афин проводить реформы, согласованные с кредиторами.

Напряженность в отношениях с Брюсселем возникла у греческого правительства из-за решения осуществить единовременную выплату пенсионерам в размере от 300 до 800 евро, об этом шаге кредиторы проинформированы не были. Премьер Греции Алексис Ципрас также предложил снизить НДС для жителей ряда островов Эгейского моря, пострадавших от притока мигрантов.

На этом фоне переговоры о мерах по снижению долговой нагрузки Греции были приостановлены. Эти меры, призванные сократить госдолг Грации на 20 процентных пунктов от ВВП к 2060 году, были согласованы Еврогруппой 5 декабря.

В 2017 году в Греции могут пройти парламентские выборы.

Теги: Греция, Еврогруппа
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