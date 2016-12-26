Итоги 2016 года: Российский авторынок - как не стать Детройтом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год на автомобильном рынке России был годом мучений - мучительные поиски "дна", мучительные попытки автопроизводителей стабилизировать продажи акциями и скидками, и производства - простоями и оптимизациями персонала, и, наконец, мучительное обсуждение стратегии дальнейшего развития всей отрасли. Помогает Детройт: призрак опустевшего из-за закрытия автомобильных производств "города моторов" бродит по российскому рынку и заставляет власти поддерживать его разнообразными способами, в основном - накачкой деньгами.

В поисках дна

Таблица динамики продаж в 2016 г. выглядит менее устрашающей по сравнению с 2015 г., а сам рынок на протяжении года лихорадило уже не так сильно - кажется, его участники просто устали, но, тем не менее, их настроение было далеко от оптимистичного. Поискам дна были посвящены 11 месяцев из 12 - и надежда уже было совсем угасла, однако к ноябрю статистика продаж начала выравниваться, а предпоследний месяц даже показал символический прирост - продажи, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли на 0,6%.

Темп падения, несколько сбавивший обороты в апреле, вновь ускорился летом, но с приходом осени начал сокращаться, пока, наконец, не достиг ноябрьского "нуля".

2015 год:

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя -24,4% -38% -42,5% -41,5% -37,6% -29,7% -27,5% -19,4% -28,6% -38,5% -43%

2016 год:

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя -29,1% -13,4% -10% -8,5% -14,5% -12,5% -16,6% -18% -11% -2,6% +0,6%

При этом, как и в 2015-м, вновь весь год на разных уровнях, как мантра, повторялась фраза, смысл которой сводился к принципу "могло быть хуже, если бы не господдержка". По оценкам, хуже могло быть от 30% до 40%, однако, чем дальше, тем более угрожающей становилась зависимость рынка от государственных вливаний.

На рубеже полугодия заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов озвучил цифры проникновения госпрограмм стимулирования спроса и признал, что их влияние достигло критической величины: господдержка обеспечила продажу за полгода больше половины из 500 тыс. выпущенных автомобилей. "За неполные шесть месяцев почти 275 тыс. автомобилей было реализовано с использованием мер господдержки. При этом произвели за пять месяцев порядка 499 тыс. автомобилей всех типов, включая легковые, грузовые и легкие коммерческие автомобили. Таким образом, у нас значительная доля охвачена прямой мерой господдержки стимулирования спроса. Это критическая величина, такого объема проникновения госпрограмм в объемы продаж наших производителей мы еще не достигали", - сказал замминистра.

Еще в октябре 2015 г. программе господдержки спроса был обязан каждый третий проданный автомобиль.

"Понятно, что стимулирование продаж автомобилей в данном случае позволяет нам оптимальным образом поддерживать рынок. Понятно также, что данный инструмент должен иметь какую-то срочность - потому что в противном варианте наши основные участники рынка - я имею в виду наших покупателей - привыкнут к этой мере и никакого значительного воздействия на конечных потребителей эта мера не окажет", - сказал тогда замминистра, предупредив, что в дальнейшем программы господдержки будут ориентированы на "высоколокализованные производства".

Актуальную статистику по эффективности мер господдержки по итогам 11 месяцев в Минпромторге предоставить не смогли.

Аппарат искусственного дыхания

При этом в конце года у участников рынка даже появился повод для паники - начали муссироваться слухи о том, что программа утилизации в свете сокращения бюджетных расходов и снижения ее эффективности будет вскоре свернута. В середине ноября, однако, президент Владимир Путин заверил, что программа утилизации будет продолжена и в 2017 году. "Я не вижу оснований ее прекращать. Мы думали настойчиво над этим, имея в виду ограничения ВТО. Вопросы экологического характера решать никто не запрещает. Мы предъявляем требования к тому, чтобы утилизация была своевременной, правильно промышленно организована", - сказал президент.

Директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Володин позднее заявил, что ведомство запросило в правительстве 62,3 млрд руб. на господдержку автопрома в 2017 г. помимо экспортных проектов. "То есть, поддержка экспорта будет дополнительной мерой поддержки, и это позволит нашей индустрии получить дополнительные объемы сбыта своей продукции помимо внутреннего российского рынка, который находится сейчас не в самом лучшем состоянии", - сказал он. При этом, по словам министра Дениса Мантурова, программы утилизации и trade-in будут сохранены наряду с новыми мерами поддержки в I квартале или I половине 2017 года.

Финальное слово осталось за Дмитрием Медведевым - в ходе интервью российским телеканалам премьер, наконец, озвучил планируемую сумму господдержки автопрома в 2017 г., которая станет более адресной. "Нам Детройт не нужен - нам нужны современные автомобильные заводы, которые производят хорошую продукцию теперь. И в прошлом году, и в этом году мы запланировали деньги, и в следующем году - 62 млрд руб. Это самый большой объем помощи промышленности. Это касается различных видов автотехники - и легковой, и грузовой, все вместе, - сказал премьер. - При этом мы хотим эту программу немного изменить и сделать ее более адресной, более приспособленной к интересам конкретных людей. То есть, появятся конкретные пользователи льгот - малый и средний бизнес, большие семьи, фермеры - они смогут получить льготы".

Медведев имел в виду программы прямой поддержки определенных категорий потребителей, которые готовит Минпромторг - "Первый автомобиль" (субсидия в размере 60 тыс. руб. при покупке первого автомобиля стоимостью до 800 тыс. руб. гражданами до 30 лет), "Семейный автомобиль" (субсидия в 100 тыс. руб. на покупку автомобиля стоимостью до 1 млн руб. семьям с тремя и более детьми в случае, если в семье нет автомобиля), "Русский тягач" (субсидии для покупки грузовиков российского производства), "Русский фермер" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для фермеров и хозяйств), "Свое дело" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для малого и среднего бизнеса).

Автопром стал одной из немногих отраслей, удостоившихся такого подробного освещения в ответах премьера, который даже привел печальный пример американского Детройта, некогда автомобильной столицы США, пришедшей в упадок из-за разразившегося кризиса и, как следствие, закрытия основной массы автомобильных производств. По данным Минпромторга, по итогам 2015 г. вклад автопрома в ВВП страны составил "чуть менее полпроцента", а на более чем 400 предприятиях отрасли занято около полумиллиона человек "без мультипликативного эффекта". Надо отдать должное и лоббистским способностям самой отрасли, который год подряд получающей наибольший кусок антикризисного пирога.

Стратегические переносы

Вопрос дальнейших перспектив развития отрасли начал обсуждаться еще в конце 2014 г., но в уходящем году был, наконец, переведен в практическую плоскость. В середине января 2016 г. Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 г., направленную на импортозамещение продукции и технологий. Ответственным за исполнение этого поручения был назначен сам Медведев, доклад планировался в срок до 1 марта 2016 г.

В поручении говорилось, что обновленная стратегия будет предусматривать развитие экспорта продукции российского автопрома, приоритетные направления научно-технологического развития и разработки перспективных образцов автотехники с учетом мировых тенденций перехода к серийному производству электромобилей; механизмы поддержки автопрома, направленные, в том числе, на увеличение экспорта; развитие производства автокомпонентов и локализации производства автомобильной техники на территории РФ.

Однако 1 марта доклада не случилось - Денис Мантуров назначил своему министерству новый срок, заявив, что обновленная стратегия будет подготовлена до конца III квартала 2016 г. Но в сентябре срок вновь сдвинулся, новым дедлайном был назначен конец года. Пока новая стратегия так и не опубликована - директор департамента автомобильной промышленности министерства Алексей Володин на одном из мероприятий в конце года лишь представил презентацию, в которой были обозначены общие направления развития отрасли на период до 2025 г., проблемы и возможные способы их решения.

По словам главы департамента, сильными сторонами российского автопрома являются наличие современных производственных мощностей, позволяющих полностью удовлетворить внутренний спрос, базовых компетенций в области разработки и инжиниринга автомобилей и автокомпонентов, а также наличие экономических предпосылок для конкурентоспособной себестоимости производства в России и для экспансии на внешний рынок. Вместе с тем, по его словам, российский автопром чрезмерно зависим от внутреннего спроса и курса валют, а существующие мощности, рассчитанные на производство 3,2 млн автомобилей в год, избыточны (по данным за 11 месяцев 2016 г. средняя загрузка составила 40-45%). Еще одним ослабляющим фактором Володин назвал "высокую степень фрагментации выпускаемых платформ и моделей в легковом сегменте". О необходимости сократить и объединить количество выпускаемых платформ заявлял вице-президент "АвтоВАЗа" Харальд Грюбель. Его предложение прошло бы незамеченным, если бы сам "АвтоВАЗ" с подачи своих акционеров не выпустил официальное "разъяснение", в котором назвал позицию Грюбеля "личной точкой зрения" топ-менеджера, не отражающей официальной позиции компании.

По словам Володина, производство одной модели автомобиля у мировых лидеров в среднем находится на уровне 500 тыс. штук в год, "максимум - 800 тыс.". "Соответственно, мы в России производим своих уникальных моделей максимум 50 тыс. Получить конкурентоспособную цену на нынешнем рынке при таких несопоставимых объемах автопрому не удастся", - посетовал он. При этом чиновник отметил, что развитие сегмента легковых автомобилей "будет обеспечено концентрацией производства за счет уменьшения общего количества выпускаемых платформ внутри страны до уровня 6-8 платформ, не менее трех локальных". Вместе с тем он оговорился, что это "некие целевые индикаторы, это дискуссионный вопрос". "Производители переживают, почему именно такое количество определено. Я бы это напряжение сейчас снял, мы ставим расчетные целевые параметры, при которых производство в России видится наиболее эффективным. Сколько платформ получится в России оставить или создать, или объединить, - покажет практика - это сложный переговорный процесс, в том числе и с поставщиками комплектующих, которые должны будут создать унифицированные компоненты для автомобиля, скорее всего, на втором и третьем уровне", - пояснил глава профильного департамента Минпромторга.

Лейтмотивом его доклада осталась тема экспорта, на которую государство возлагает большие надежды. В условиях хронической недозагрузки мощностей и зависимости от внутреннего рынка одной из основных задач Минпромторгу видится повышение конкурентоспособности российского автопрома, в том числе в части себестоимости продукции, выход на новые рынки и развитие в сегментах перспективной техники (беспилотные транспортные средства, электромобили и т.д.). "Мы видим, что даже к 2020 году внутренний рынок ни одна аналитическая компания не прогнозирует на уровне 3,2 млн, который нам необходим для загрузки мощностей на 100%", - объяснил важность развития экспорта чиновник.

Экспорт для галочки

От слов, подтверждающих необходимость развития экспорта, в уходящем году власти, наконец, перешли к делу - в начале 2016 г. правительство распорядилось выделить 3,3 млрд руб. для компенсации затрат на перевозку до российской границы, а также адаптацию автомобилей под требования экспортных рынков.

"Мы предлагаем нашим автопроизводителям поддержку, если они экспортируют свою продукцию из РФ, параллельно ведем переговоры с принимающими сторонами и договариваемся о льготных режимах для нашей продукции", - говорил Алексей Володин, приводя в пример соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и прорабатываемую зону свободной торговли с Египтом. В 2016 г. французская Renault начала экспортировать во Вьетнам автомобили Renault Duster российской сборки.

По словам Володина, экспорт Renault в 2016 г. превысит 11 тыс. автомобилей, в 2017 г. планируется на уровне "не ниже" 30 тыс. штук. Renault в уходящем году также начала поставки сваренных на "АвтоВАЗе" кузовов на свой завод в Алжире.

Расширяют свои экспортные поставки и другие производители. Помимо стран, входящих в периметр Евразийского экономического союза, был запущен ряд экспортных проектов и в дальнем зарубежье. Так, "АвтоВАЗ" и Datsun начали поставлять автомобили в Ливан (к слову, на родину главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона).

И все же, пока, несмотря на падение курса рубля, экспорт остается скорее делом престижа и показательной приверженности "официальной линии" - автопроизводители признают, что по себестоимости продукция российского автопрома еще не может всерьез конкурировать на рынках дальнего зарубежья. "Деталь, произведенная в России и поставленная на завод в Петербург, сравнима по цене с деталью из Европы, преодолевшей длинную логистическую цепь, а также барьер импортных пошлин. Поэтому российские производители автокомпонентов пока еще недостаточно конкурентоспособны, чтобы поддерживать экспорт автомобилей", - говорил "Интерфаксу" старший вице-президент Nissan по производству Колин Лоутер.

Сказочке конец

Лавры самой обсуждаемой компании вновь достались "АвтоВАЗу" - в феврале компания, за редким исключением терпящая многомиллиардные убытки на протяжении нескольких лет подряд, наконец сдалась и заявила о необходимости помощи со стороны акционеров. Акционеры предприятия объявили о начале переговоров по очередному спасению компании, и на этом фоне с новой силой начали распространяться слухи о возможной отставке президента "АвтоВАЗа" Бу Андерссона, которого уже не раз критиковали за авторитарный стиль управления. В конце концов была запущена процедура финоздоровления - акционеры "АвтоВАЗа" одобрили допэмисссию (по плану ее должен выкупить Renault, потратив на это 25 млрд руб.), а также конвертацию долга в акции и его частичное списание (прерогатива "Ростеха"). Всего же для финансового оздоровления "АвтоВАЗу" необходимо 85 млрд рублей.

И хотя эпопея с финоздоровлением компании пока далека от завершения, для одного из непосредственных ее участников она уже завершилась. Ситуация стала последней каплей в отношении шведского управленца - в середине марта совет директоров "АвтоВАЗа" отправил Андерссона в отставку, назначив на его место главу румынского автопроизводителя Dacia (входит в Renault) Николя Мора. И если "Борис Иванович" ("официальное" прозвище Андерссона) с первых дней на посту президента компании снискал противоречивую славу непримиримого борца с убытками, грязными туалетами и цветами в горшках, то "Николай Иванович" больше похож на пресловутого "крепкого хозяйственника" (которому, к слову, удалось вывести Dacia из убытков в "середняки") и не склонен делать громких заявлений.

Вместе с Бу Андерссоном совет директоров покинули и две знаковые фигуры - Карлос Гон и Сергей Чемезов. В самой компании поясняли, что они сосредоточатся на реализации стратегии компании. Председателем совета стал заместитель Чемезова Сергей Скворцов, который, согласно новой концепции корпоративного управления "АвтоВАЗа", будет курировать социальную политику и связи с госорганами.

Немцы под Москвой, японцы - на Дальнем Востоке

Уходящий год принес развязку еще одной многолетней интриге - немецкий концерн Daimler, владеющий 15% в ПАО "КАМАЗ" , долгое время оставался единственной компанией "большой немецкой тройки", так и не локализовавшей в России производство легковых автомобилей. Компания вела переговоры, в качестве потенциальных мест размещения завода назывался целый ряд регионов и даже вариант сборки на мощностях челнинского производителя грузовиков.

Наконец, губернатор Московской области Андрей Воробьев в конце июня заявил, что в рамках ПМЭФ-2016 было подписано соглашение о строительстве завода в подмосковном Солнечногорске. Сама компания при этом никакого официального подтверждения на этот счет так и не предоставила. Как говорил Денис Мантуров, предполагается, что Daimler подпишет специнвестконтракт, вложит в строительство не менее 300 млн евро. "Могу только примерные параметры (озвучить - ИФ) - объём в год 25-30 тыс. автомобилей. Это премиальный сегмент, за исключением S-class, то есть премиальные внедорожники", - говорил он. Запустить предприятие планируется в 2019 году.

Специнвестконтракт также стал инструментом реализации другого проекта, да еще и ориентированного на экспорт. Речь идет о строительстве завода двигателей Mazda на Дальнем Востоке - соответствующий СПИК совместное предприятие Mazda и "Соллерс" подписало с Минпромторгом в сентябре. Контракт подразумевает строительство во Владивостоке завода двигателей мощностью 50 тыс. штук в год. Предполагается, что производство будет запущено в конце 2018 г., сам контракт будет действовать вплоть до конца 2023 г. По его условиям, РФ гарантирует "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" неизменность условий ведения бизнеса и преференции со стороны государства, а СП вкладывает в производство, в том числе локализацию ряда операций по обработке базовых компонентов двигателей, более 2 млрд руб.

Варианты развития

Изначально консенсус-прогноз Ассоциации европейского бизнеса предполагал, что рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в 2016 г. окажется на уровне 1,53 млн шт., что на 4,7% меньше показателя 2015 г., однако по результатам полугодия АЕБ ухудшила прогноз до снижения на 10,3% по сравнению с 2015 г. (1,44 млн проданных машин).

На рубеже полугодия Минпромторг давал три возможных сценария развития рынка - базовый прогноз по продажам легковых автомобилей в 2016 г. 1,4 млн шт (-6,7% по сравнению с 2015 г.), пессимистический - до 1,3 млн шт. Оптимистический сценарий - сохранение продаж на уровне 2015 г. (1,5 млн шт.). Глава профильного департамента Минпромторга Алексей Володин в конце года заявил, что министерство ждет общий рынок в 2016 г. на уровне 1,45 млн шт., в 2017 г. - на уровне 1,5 млн автомобилей, производство "где-то +7% - на уровне 1,4 млн автомобилей".

Прогноз продаж легковых автомобилей PricewaterhouseCoopers в России в 2016 г. предполагает сокращение к факту отгрузок 2015 г. на 14%, до 1,27 млн шт. Эксперты PwC предполагают, что в 2017 г. производство вырастет до 1,3 млн автомобилей, загрузка составит 41%, а продажи - 1,49 млн шт. Учитывая текущие планы автопроизводителей по увеличению производственных мощностей в России, а также текущие прогнозы рынка, в PwC ожидают, что загрузка мощностей может достичь 52% к 2020 г.

Прогнозы PwC по продажам автотехники в 2016-2017 гг.

Сегмент 2016 2017 Изменение Легковые 1,27 млн 1,49 млн +17,3% LCV 88 тыс. 102 тыс. +15,9% Грузовики 48 тыс. 54 тыс. +12,5% Автобусы 8,5 тыс. 8,1 тыс. -4,7%

На рынок LCV, по оценке PwC, негативно влияют спад деловой активности малого и среднего бизнеса, сохранение объема автоперевозок на низком уровне, а также сокращение благосостояния населения. Положительными факторами являются "различные меры господдержки (обнуление пошлин на компоненты газовых систем двигателей, программа обновления парка скорой помощи и т.д.)".

Положительными факторами, влияющими на рынок грузовиков, в PwC называют отложенный спрос за предыдущие периоды, который окажет стимулирующее воздействие на рынок грузовых автомобилей; выделение государством в 2016 г. 3,3 млрд руб. на субсидии закупок газомоторной техники и планируемое увеличение к 2018 г. количества автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Сдерживающими факторами являются нестабильная экономическая ситуация, а также "наличие неналоговых сборов".

В PwC называют три фактора, которые влияют на рынок автобусов: выделение 3 млрд руб. на федеральную программу обновления парка школьных автобусов в российских регионах. Также в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. возникает необходимость расширения парка автобусов в городах, принимающих матчи. Наконец, обнуление ввозных пошлин на комплектующие для машин с двигателями на природном газе позволит сократить расходы на производство автобусов с данными комплектующими.