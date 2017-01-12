Правительство предложило ввести возможность заменять права в МФЦ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оформить водительское удостоверение на новый десятилетний срок и получить международные права можно будет в обозримом будущем не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Соответствующая норма содержится в подготовленном МВД проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, а также выдача международного водительского удостоверения может осуществляться в МФЦ "в соответствии с административным регламентом на основании соглашений о взаимодействии, заключенных территориальными органами МВД на региональном уровне с уполномоченными многофункциональными центрами".

При этом речь идет только о замене прав в связи с истечением срока действия, порчей, утратой предыдущего документа либо просто по желанию владельца досрочно получить новое удостоверение взамен действующего. В этих ситуациях достаточно будет предъявить старые права, паспорт и справку медкомиссии, подтверждающую способность гражданина управлять автомобилем.

Процедура получения прав начинающими водителями остается неизменной и проходит в подразделениях Госавтоинспекции. Она включает в себя обязательную сдачу теоретического и двух практических экзаменов - по первоначальным навыкам вождения и по управлению автомобилем в условиях дорожного движения.