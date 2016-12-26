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ВЭБ отобрал претендентов на покупку украинской "дочки" и двух российских банков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" и двух российских банков - "Глобэкса" и Связь-банка, сказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим (Связь-банк и "Глобэкс" - ИФ) два финалиста", - отметил он.

Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский уточнил, что на Связь-банк и "Глобэкс "два плюс" финалиста, которые хотят купить оба банка. "Процесс идет, в течение первого полугодия точно сможем реализовать эти банки", - сказал он.

Цехомский напомнил, что инвестиции ВЭБа в капитал Связь-банка составили примерно 116 млрд рублей, "Глобэкса" - порядка 100 млрд рублей. "Понятно, что все эти средства не вернутся", - добавил он, отметив, что ВЭБ все же борется за возврат средств.

ВЭБ в октябре сообщил, что завершил этап подготовки к продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка и перешел к маркетинговой стадии. Консультант ВЭБа по проведению сделки - инвесткомпания "Атон" - должен был разослать запросы о заинтересованности широкому кругу потенциальных инвесторов, среди которых российские и иностранные банки, финансовые группы, суверенные фонды, российские и иностранные инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды.

Горьков добавил, что некоторые были против продажи ВЭБом коммерческих банков. "Разные люди были против. Например, господин Улюкаев (экс-глава Минэкономразвития - ИФ). ВЭБ не должен заниматься управлением коммерческими банками", - сказал он.

Теги: ВЭБ, Украини, Глобэкс, Связь-банк
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