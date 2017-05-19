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Экономика

Украинский бизнесмен Ярославский собрался купить "дочку" ВЭБа на Украине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Владелец группы DCH Александр Ярославский вошел в число претендентов на покупку украинской "дочки" ВЭБа - ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ).

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в четверг наблюдательный совет ВЭБа был проинформировано кандидатах на приобретение ПИБа, заседание провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Одна группа потенциальных инвесторов уже .skf известна - в нее входят девелопер, основатель MosCityGroup Павел Фукс (в России иск о его банкротстве собирается подать банк "Открытие" - ИФ) и депутат Верховной рады Украины Максим Микитась.

Новый претендент на ПИБ сделал ВЭБу предложение о покупке в конце прошлой недели, пишет газета. Ярославский подтвердил изданию, что направил предложение о приобретении ПИБа. Украинский бизнесмен также сообщил, что вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской "дочки", но продавец в итоге выбрал другого покупателя.

Венгерская OTP group, которая также интересовалась ПИБом, в числе претендентов представлена не была, отмечает источник "Коммерсанта".

В апреле Нацбанк Украины получил от двух граждан страны пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе, сообщал ранее регулятор, не называя фамилий потенциальных покупателей. "Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе, в отношении лиц заявителей", - сообщали в пресс-службе НБУ.

Согласно ст.34 закона Украины "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета документов. НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств.

ПИБ основан в 1992 году. У ВЭБа 99,7% акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков.

Группа DCH, как указано на ее сайте, развивает проекты в сфере недвижимости, машиностроения, транспорта и спорта. Ранее группа владела и финансовыми активами: Александр Ярославский основал Укрсиббанк (входил в число крупнейших на Украине) и впоследствии продал его французскому BNP Paribas. Ярославский по итогам 2016 года занимал восьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов страны по версии украинского издания Forbes.

Теги: Украина, Проминвестбанк, ВЭБ, Александр Ярославский
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