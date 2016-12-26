ВЭБ обсудит переоформление долга перед ЦБ на 212 млрд рублей в бессрочный суборд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) обсуждает вариант переоформления долга перед ЦБ РФ на 212 млрд рублей в бессрочный суборд, заявил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Эти деньги ВЭБ получил в кризис 2008-2009 годов для санации Связь-банка и банка "Глобэкс". Средства были выделены в форме депозитов, которые затем были переоформлены в облигации.

"Рассматривается возможность трансформации в бессрочный суборд, который фактически покроет те расходы, которые связаны с санацией этих банков - 212,6 млрд рублей", - сказал Цехомский.

Глава ВЭБа Сергей Горьков отметил, что сперва нужно продать банки.

В конце января ВЭБ объявил, что Связь-банк и "Глобэкс" перейдут к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) по рыночной оценке, а займы, предоставленные ЦБ на их оздоровление, будут конвертированы в бессрочный субординированный кредит. Однако в итоге схема с участием АСВ не была реализована, и ВЭБ вернулся к прежней идее - продать банки на рынке.