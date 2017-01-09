Морякам на Дальнем Востоке за год вернули более $1,2 млн долгов по зарплате

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более $1,2 млн невыплаченной зарплаты и компенсаций удалось вернуть морякам и членам их семей при помощи Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) в прошедшем году.

"За 2016 год в ДВРО РПСМ обратилось десять экипажей морских судов и поступило 49 индивидуальных заявлений от моряков и членов их семей. Было проведено две недели борьбы с "удобными" флагами в портах Дальнего Востока России и проверено 25 судов в рамках международных акций, проводимых в странах Восточной Азии", - сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник председатель организации Николай Суханов.

По его словам, наиболее громкие дела за этот период были связаны с теплоходами Tessa, ST Wind, Iman, Port May, Antoine и Tomini Victory под российскими и "удобными" флагами. Недобросовестным судовладельцам все-таки пришлось рассчитаться с моряками после вмешательства соответствующих органов, арестов судов и забастовок.

"В настоящее время ДВРО РПСМ насчитывает в своих рядах около шести тысяч моряков - это явный признак растущей солидарности и доверия моряков к профсоюзу, численность моряков в организации продолжает расти из года в год. Сотрудничество с крупными судоходными компаниями позволило создать большое количество рабочих мест для российских моряков с выполнением всех международных требований", - отметил Суханов.