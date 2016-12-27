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Экономика

Путин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВП

Есть обновление от 14:07

По данным президента, стихийные свалки занимают почти 50 тысяч гектаров территории страны

Путин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВП
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экономический ущерб России от накопления экологических проблем доходит до 6% ВВП, заявил президент Владимир Путин во вторник на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.

"По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - до 15%", - сказал Путин.

По его словам, каждый год в мире умирает 7-8 млн человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в помещениях. "Это такие очень тяжелые, тревожные цифры. Это имеет прямое отношение к нашей стране", - отметил президент.

Он сообщил, что одной из самых острых экологических проблем, которая требует приоритетного решения, является достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Он отметил, что это может быть решено в первую очередь за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.

"Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание", - сказал Путин.

По его словам, откладывать решение экологических проблем в России уже невозможно, необходимо начинать масштабные мероприятия, иначе можно "вечно топтаться на месте".

"Напомню, что наступающий год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России", - сказал Путин.

Президент привел данные, согласно которым количество отходов на стихийных свалках в России превысило 30 млрд тонн. "Мусор выбрасывают где придется и как придется, и такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что законодательно уже введены жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов. "Но вступление в силу этих норм тоже пока сдвигается", - добавил глава государства.

Теги: Владимир Путин
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