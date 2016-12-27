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Качественная питьевая вода оказалась недоступна 7% россиян

Каждый второй городской житель дышит загрязненным воздухом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Значительная часть поверхностных вод в России загрязнена, заявил на заседании Госсовета президент Владимир Путин.

"Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой", - сказал президент.

По словам главы государства, "практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель".

"Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта и личного, и общественного составляет от 50 до 90%", - сказал президент.

Теги: Владимир Путин
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