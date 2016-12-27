Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве.

Как передает агентство Bloomberg, по словам Возняка, решение суда было принято 23 декабря, и польский менеджер ожидает, что оно будет опубликовано до конца года.

Тем временем, "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.