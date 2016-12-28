Титов раскритиковал программу Кудрина

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подготовленная Алексеем Кудриным программа "Стратегия развития России с 2018 по 2024 год" далека от экономической реальности, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Предложенная программа Кудрина - это набор мифов. Она полностью основана на теоретических представлениях об экономике и очень далека от сегодняшней экономической реальности", - сказал Титов "Интерфаксу".

По его мнению, в предложенной программе не предусмотрено развитие малого и среднего бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, без которого невозможно добиться "даже скромных темпов" роста. Бизнес-омбудсмен также утверждает, что в программе нет предложений по снижению административного давления на бизнес, регулированию естественных монополий и снижению тарифов, изменению денежно-кредитной политики и снижению процентных ставок.

"Именно эти блоки формируют колоссальные издержки бизнеса, которые тормозят рост экономики", - отметил он.

Предлагаемые меры по заморозке налогов и снижению затрат на поддержку реального сектора экономики приведут к тому, что рост российской экономики в 2024 году составит 1,06%, к 2034 - 2,04%, и такими темпами Россия отстанет навсегда от всех ведущих экономик, полагает Титов.

"ЦСР предлагает провести под началом президента новую административную реформу, но мы это уже проходили. Инерция бюрократии уже сожрала одну реформу. Нужна ли вторая?" - добавил он.