Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста, сообщил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе", - сказал Кудрин.

"Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные - это институциональные и структурные", - пояснил Кудрин.

Он подчеркнул, что старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели.

"Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост", - сказал Кудрин.

"И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны", - добавил Кудрин.

Он пояснил, что, прежде всего, это демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность и качество государственного управления.

Технологическое отставание как угроза

Технологическое отставание России грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет", - сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

По его словам, "это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках".

"У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я должен сказать, что даже военные эксперты в нашей группе сегодня говорят - технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные", - заявил Кудрин.

Он полагает, что в этой ситуации именно на развитие технологий необходимо сосредоточить основное внимание.

"Нам сюда нужно сместить основной фокус нашего интереса", - подчеркнул эксперт.

Кудрин обратил внимание на то, что в технологическом предпринимательстве рисков больше, чем в обычном бизнесе.

"Мы говорим, у нас в обычном бизнесе большие риски, а в технологическом предпринимательстве рисков больше - короткий горизонт планирования в силу ряда обстоятельств, в том числе и состояния финансового рынка, который был до этого, зарегулированность экономической деятельности, нашей контрольно-надзорной деятельности, когда правоохранительные органы сегодня осуществляют чрезмерное давление на бизнес", - сказал Кудрин.