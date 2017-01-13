Главные новости
В РоссииНа Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"В РоссииЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеВ миреСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
Экономика

Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР

По мнению экс-министра, технологическое отставание страны грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности

Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста, сообщил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе", - сказал Кудрин.

ЭкономикаКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРЧитать подробнее

"Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные - это институциональные и структурные", - пояснил Кудрин.

Он подчеркнул, что старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели.

"Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост", - сказал Кудрин.

"И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны", - добавил Кудрин.

Он пояснил, что, прежде всего, это демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность и качество государственного управления.

Технологическое отставание как угроза

Технологическое отставание России грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет", - сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

По его словам, "это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках".

"У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я должен сказать, что даже военные эксперты в нашей группе сегодня говорят - технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные", - заявил Кудрин.

Он полагает, что в этой ситуации именно на развитие технологий необходимо сосредоточить основное внимание.

"Нам сюда нужно сместить основной фокус нашего интереса", - подчеркнул эксперт.

Кудрин обратил внимание на то, что в технологическом предпринимательстве рисков больше, чем в обычном бизнесе.

"Мы говорим, у нас в обычном бизнесе большие риски, а в технологическом предпринимательстве рисков больше - короткий горизонт планирования в силу ряда обстоятельств, в том числе и состояния финансового рынка, который был до этого, зарегулированность экономической деятельности, нашей контрольно-надзорной деятельности, когда правоохранительные органы сегодня осуществляют чрезмерное давление на бизнес", - сказал Кудрин.

Теги: Алексей Кудрин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛМедведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТПодробнее
Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Ранее ужесточить "антипиратский" закон предлагало Министерство культурыПодробнее
Силуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 годаСилуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 года
Повышение акцизов произойдет в 2017 году, а в 2018-2019 его не будетПодробнее
Число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млнЧисло работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн
Вице-премьер Ольга Голодец признала такую тенденцию опаснойПодробнее
Кондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового маслаКондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового масла
Итальянский производитель заявил, что используемый им ингредиент безопасен, а без него ореховая паста Nutella уже не будет такой вкуснойПодробнее
Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатации
В ремонте в настоящее время находятся 16 самолетов из 87Подробнее
Грузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в АрмениюГрузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в Армению
Новые условия предусматривают переход на денежную оплату стоимости транзитаПодробнее
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов должен составить 575 млн тПодробнее
"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
В пресс-службе компании заявили, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезонаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"В РоссииЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеВ миреСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараВ РоссииМинэкономразвития предложило скопировать рунет
Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали 155 тыс. человек
Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР
Защита обжаловала арест Улюкаева
Ассанж согласился на экстрадицию в США при условии помилования Мэннинг
Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Эфир телеканала Конгресса США внезапно был прерван российским RT
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи