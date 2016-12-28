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Экономика Борьба с "Боярышником"

Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"

В Роспотребнадзор пожаловались на то, что под запрет попадают, в том числе, и недешевые косметические средства

Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Союз, объединяющий продавцов бытовой химии и парфюмерии, заявил, что продажи данных товаров рискуют остановиться из-за запрета на реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%, пишет газета "Ведомости". В "Дрогери союзе" утверждают, что уже сейчас из продажи изымаются лосьоны после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и розничной стоимостью около 400 рублей.

Письмо представителей союза было направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В нем утверждается, что под запрет попадают лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях и лаки для волос, в том числе дорогостоящие. Однако, например, ограничения не коснутся одеколона "Тройной" за 15 рублей, где этилового спирта меньше 25%.

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По мнению "Дрогери союза", выполнение запретительного постановления остановит реализацию качественных товаров от ведущих производителей, не воспрепятствует реализации суррогата и так называемого товара "двойного применения", и спровоцирует коллапс на рынке. Союз попросил Роспотребнадзор исключить из постановления жидкие косметические средства и изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке, а также исключить действие постановления на товары дороже 100 рублей.

Запрет Роспотребнадзора на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием алкоголя свыше 25% вступил в силу 26 декабря. Под запрет не попадает только парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. Такое решение было принято после массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске, в результате которого скончались более 70 человек.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Роспотребнадзор
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