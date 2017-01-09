Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске за праздники увеличилось до 78

Новые пострадавшие от отравления во время праздников в больницы Иркутска не поступали

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - За новогодние праздники в больницах Иркутска от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская.

"В настоящее время на лечении в медучреждения остается три человека. Двое умерли за новогодние праздники. Таким образом, общее число жертв отравления к сегодняшнему дню составляет 78 человек", - сообщила Татьяна Шкурская. Она подчеркнула, что новые пострадавшие от отравления во время праздников с 31 декабря по 8 января в больницы Иркутска не поступали.

Ранее сообщалось, что от отравления метиловым спиртом или метанолом в Иркутске пострадало 123 человека, из них 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря 2016 года. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.