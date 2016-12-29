ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных воротах" и НКБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Банка на Красных воротах" (БНКВ, Москва) и у коммерческого банка НКБ (Москва),, говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 29 декабря.

"БНКВ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности "Банк на Красных воротах" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности, отмечает Центробанк.

В банке назначена временная администрация, "Банк на Красных воротах" является участником системы страхования вкладов.

БНКВ по итогам третьего квартала 2016 года занял 259-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.

Касательно НКБ в сообщении регулятора говорится, что "при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Кроме того, НКБ не исполнял предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. Банк является участником системы страхования вкладов.

НКБ (Национальный клиринговый банк - ИФ) по итогам третьего квартала 2016 года занял 533-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527-е место в банковской системе РФ.