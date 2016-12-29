Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 29 декабряВ миреАдминистрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФСпортНовым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных воротах" и НКБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Банка на Красных воротах" (БНКВ, Москва) и у коммерческого банка НКБ (Москва),, говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 29 декабря.

"БНКВ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности "Банк на Красных воротах" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности, отмечает Центробанк.

В банке назначена временная администрация, "Банк на Красных воротах" является участником системы страхования вкладов.

БНКВ по итогам третьего квартала 2016 года занял 259-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.

Касательно НКБ в сообщении регулятора говорится, что "при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Кроме того, НКБ не исполнял предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. Банк является участником системы страхования вкладов.

НКБ (Национальный клиринговый банк - ИФ) по итогам третьего квартала 2016 года занял 533-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527-е место в банковской системе РФ.

Теги: БНКВ, ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Итоги 2016 года: Железная дорога - трудности перевозокИтоги 2016 года: Железная дорога - трудности перевозок
В отрасли год от года все больше усложняются процессыПодробнее
Итоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекордаИтоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекорда
Совокупный объем облигаций, размещенных эмитентами по всему миру, составил $6,62 трлнПодробнее
Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"
В Роспотребнадзор пожаловались на то, что под запрет попадают, в том числе, и недешевые косметические средстваПодробнее
Итоги 2016 года: Российская сталь - с верой в цикл, с надеждой на рынокИтоги 2016 года: Российская сталь - с верой в цикл, с надеждой на рынок
Падение спроса и снижение цен в начале года усилились, но к середине года тренд начал выправлятьсяПодробнее
Итоги 2016 года: кризис и консолидация российского ритейлаИтоги 2016 года: кризис и консолидация российского ритейла
Крупные сети наращивают доли, отвоевывая рынок у небольших региональных игроковПодробнее
Итоги 2016 года: Энергетики платят старые долгиИтоги 2016 года: Энергетики платят старые долги
Политическая составляющая сектора вновь стала непредсказуемой, а сама отрасль - неожиданно богата на потенциальные и фактические сделкиПодробнее
Итоги 2016 года: Российское золото - во глубину упорных рудИтоги 2016 года: Российское золото - во глубину упорных руд
Мировая золотодобыча по объемам уперлась в потолокПодробнее
Итоги 2016 года: Русский триллер на рынках капиталаИтоги 2016 года: Русский триллер на рынках капитала
Обратный путь Минфина РФ на рынок оказался хоть и тернистым, но, в конечном счете, успешнымПодробнее
Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границуПеревозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу
По новому постановлению, перевозчики не смогут ни выехать из страны, ни вернуться в нееПодробнее
Итоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 летИтоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 лет
Инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий годПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 29 декабряВ миреАдминистрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФСпортНовым владельцем ФК "Анжи" стал Осман КадиевВ миреСирийские дети вернулись домой после лечения в России
Водолазы возобновили поиски в районе крушения Ту-154
Музыкальные утраты года
ЦБ РФ ограничил лицензию на ОСАГО для СК "ВТБ Страхование"
ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных воротах" и НКБ
Цены на нефть снизились на росте запасов в США
Совет директоров "Газпром нефти" продлил контракт с Дюковым на 5 лет
Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи